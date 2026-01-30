Serie A: "Un acto de amor", Sarri

Una manifestación en abierta confrontación con el presidente Claudio Lotito que le restó a Lazio el aliento de su público en un duelo en el que faltó Alessio Romagnoli, uno de los pilares del plantel, ausencia que Sarri explicó así: "yo no soy el que decide las operaciones de mercado y la situación de Romagnoli la manejan los dirigentes. Hablé con él antes del partido y me dijo que tampoco él sabía qué decirme al respecto".

"Para nosotros es un jugador importante, como lo era también (el francés Mattéo) Guendouzi, pero la dirigencia hizo sus propias evaluaciones y decidió venderlo", aclaró Sarri, al reconocer que "estas fueron semanas difíciles para nosotros por distintos motivos y me alegra que a pesar de todo el equipo haya respondido de esta manera en la cancha" para cortar una racha de tres partidos sin victorias.

Sarri aplaudió también el carácter que mostró Danilo Cataldi para tomar la responsabilidad de ejecutar el penal que sentenció el duelo en favor del equipo local en tiempo de descuento: "creo que es un jugador subestimado, pero se hizo cargo de la situación y remató con frialdad para darnos la victoria".

Contrariado y amargado lucía su colega Daniele De Rossi, viejo "enemigo" de Lazio de sus épocas como jugador y técnico de la Roma, tras la derrota de Genoa, "una derrota de esas que duelen, pero deben aceptarse porque son parte del fútbol", aseguró el entrenador de un "Grifone" que había logrado empatar un partido en el que arrancó dos goles abajo en el segundo tiempo.

"Debemos analizar en frío lo que sucedió, pero puedo decir que jugamos de igual a igual con Lazio, o incluso mejor que Lazio y, salvo por el resultado, me puedo sentir conforme por el carácter que mostraron mis jugadores. El domingo nos tocó ganar (por 3-2 frente a Bologna, Ndr) con un gol a los 91' y hoy perdimos con un penal a los 100'. De no ser por ese episodio, pudimos habernos llevado algo a casa", destacó.

"No es que me da más rabia haber perdido en el décimo minuto adicionado porque el rival era Lazio, me molesta perder así con cualquier adversario, más allá de la rivalidad que tuve con ese club a lo largo de mi carrera. Hoy defiendo la casaca de Genoa y los muchachos merecieron algo más", completó De Rossi. (ANSA).