Serie A: “Un buen comienzo”, Gasperini

“Jugamos un gran partido ante un rival complicado como Bologna y haber ganado servirá para reforzar la confianza. Me voy satisfecho porque teníamos que jugar con carácter en el debut y lo hicimos, en este estadio y ante este adversario”, agregó.

“El reconocimiento del público al final nos llena de orgullo”, explicó Gasperini, que llegó a la Roma tras su exitoso ciclo en Atalanta para tomar el timón que dejó Claudio Ranieri, al mando del cual el equipo conquistó el pasaje a la próxima Europa League, torneo que Bologna también jugará por su condición de campeón de la Copa Italia.

Y el cambio en la conducción del plantel “giallorosso” no modificó el buen andar que había mostrado sobre todo en la segunda ronda del pasado campeonato, habiendo iniciado este con el pie derecho y con una actuación sólida que conformó a los aficionados presentes.

Gasperini elogió al brasileño Wesley, quien también debutó oficialmente con la Roma y celebró su primer gol, el que le dio el triunfo a su equipo en un partido que se saldó con un solo grito y en el que también se lució el irlandés Evan Ferguson, otro de los refuerzos que llegaron en este mercado de pases.

“Son muchachos jóvenes que tienen mucho margen para seguir creciendo y que esta tarde demostraron en cancha lo que valen, al igual que el resto del equipo, que lució compacto, agresivo y siempre corto ante un rival durísimo al que superamos merecidamente”, completó Gasperini.

“Con un poco más de lucidez, pudimos haber ganado por más margen, pero la dosis de sufrimiento es una señal de que este plantel tiene carácter”, concluyó.

Su colega Vincenzo Italiano, en cambio, consideró “una locura iniciar el campeonato con el mercado de pases abierto” porque —explicó— “hay gente que antes de los partidos de la primera fecha está hablando por teléfono con los apoderados porque quiere irse, sin ganas de jugar”.

“Somos muchos los que opinamos así”, destacó el técnico del Bologna con pasado en Fiorentina al recordar que “son muchos los años que llevo como entrenador y esta situación me sigue resultando injusta. No se puede trabajar sí, para mí, repito, es una locura y serán muchos los equipos que perderán puntos por esto”.

En lo que hace al partido, Italiano consideró que resultaba de por sí difícil “enfrentar en el estreno a un gran rival alentado por 70.000 personas” y destacó que “ya habrá tiempo para ensayar algunas cosas y para mejorar físicamente. Si logramos repetir lo hecho en la anterior temporada, estoy convencido de que podemos darle problemas a cualquiera”.

En relación con la lesión que lo obligó a reemplazar al goleador Ciro Immobile al promediar el primer tiempo, el técnico del Bologna comentó: “Lo lamento por él porque si bien no es una lesión grave, llegó a esta primera fecha con mucho entusiasmo.

Lo noté tenso, quizás por volver a un estadio donde hizo historia”. (ANSA).