Serie A: un clásico decisivo

(di Matteo Spaziante) (ANSA) - MILAN, 07 MAR - Sin el argentino Lautaro Martínez, capitán y goleador del torneo, y con el francés Marcus Thuram en duda, el líder Inter "visitará" mañana al escolta Milan en una nueva edición del "Derby della Madonnina" por la vigesimoctava fecha, que podría resultar decisiva en la definición del campeonato a falta de otras 10 para el final.

En un estadio Giuseppe Meazza que se anticipa colmado, los clásicos rivales llegan al choque separados por 10 puntos, con el defensor de la corona Napoli como tercero en discordia a 11 de la cima, pero con un partido más tras el que ganó como local en la víspera por 2-1 frente al Torino.

La atención se centra en el duelo entre el "rossonero" de Massimiliano Allegri, que no se cansa de repetir que el objetivo sigue siendo la clasificación a la próxima Champions, y el "nerazzurro" del rumano Cristian Chivu, eliminado en los "play-off" por el pasaje a octavos de final en el torneo continental, pero que en el campeonato avanza a paso firme.

Con 22 triunfos y 64 goles a favor que explican por qué manda con tanta ventaja (comparado con las 16 victorias y los 43 tantos celebrados por Milan), el líder llega como favorito al choque en el que podría perder a Thuram, autor de siete goles (la mitad de los que festejó Martínez).

"Tenía un poco de fiebre y no se entrenó hoy. Esperamos que mañana pueda estar al 100 por ciento. El resto del plantel está bastante bien", destacó Chivu antes del duelo al que Inter llega precedido por ocho triunfos en fila, incluido el vibrante 3-2 sobre Juventus en el "Clásico de Italia" y por el empate sin goles como visitante de Como en la semifinal de ida de la Copa Italia.

Si Thuram no logra recuperarse, será reemplazado por el también francés Ange-Yoan Bonny para conformar dupla con Francesco Pio Esposito, que "está teniendo una temporada impresionante", destacó el DT, que también apostaría desde el inicio por el turco Hakan Calhanoglu: "Está dando señales de una mejoría desde el punto de vista físico".

"Sabemos cuanto vale y lo que representa este clásico", destacó Chivu al aludir a la racha sin victorias de Inter frente a Milan en los últimos seis enfrentamientos, que espera cortar "haciendo lo que venimos haciendo, tratanto de mejorar siempre y de ser competitivos y de encontrar nuestra mejor versión".

"Debemos jugar con "convicción y serenidad, dejando de lado las estadísticas de los últimos años. No podemos renunciar a todo lo bueno que hemos hecho, ni a nuestra identidad de juego. Tenemos que saber entender los momentos del partido y gestionarlos del mejor modo", agregó.

"Enfrentamos a un rival fuerte, con jugadores de altísimo nivel, pero debemos enfocarnos en lograr dar nuestra mejor versión", reiteró el técnico "nerazzurro".

Párrafo aparte para Alessandro Bastoni, resistido por los aficionados rivales tras la falta que simuló en el Clásico con Juventus y que derivó en la expulsión del francés Pierre Kalulu.

"Son situaciones que escapan a nuestro control. Creo que esto durará poco y es una lástima porque el fútbol es un juego.

Alessandro es muy maduro, sabe cuanto confían en él sus compañeros y cuanto lo necesitamos y demostró un gran nivel pese a los silbidos".

Allegri reconoció que "el clásico siempre es especial" y ganarlo es la única manera de seguir aspirando a pelear por el "scudetto", más aún sabiendo que en el palco estará Gerry Cardinale, propietario del Milan, pero reiteró que el objetivo "sigue siendo lograr la clasificación a la próxima Champions".

Para ello, dijo, su equipo "debería ganar al menos la mitad" de los últimos 10 partidos del campeonato".

"El Derby siempre es un partido aparte, lindo para jugarlo y para vivirlo y más aún cuando se enfrentan el primero y el segundo del campeonato. Fuera de eso, el triunfo vale tres puntos como lo valdría uno en la próxima fecha", aclaró.

"No será fácil hacerlo porque Inter es un gran equipo que sufrió una sola derrota en todo el campeonato", recordó.

"Saldremos a ganar y después veremos qué pasa, sabiendo que los 57 puntos que cosechamos no son suficientes para asegurar el boleto a la Champions", reiteró.

A Milan le quedan por delante otros partidos complicados, como el que jugará en la próxima fecha ante Lazio en el Olímpico o el que animará con Napoli, también de visitante, en la trigésimoprimera jornada, tres antes de recibir a Juventus.

"Quedar al margen de la Champions sería un suicidio deportivo", resumió Allegri, que prevé un clásico "equilibrado" en el que sus jugadores deberán estar muy atentos.

"Inter puede convertir goles de distinta manera y tiene jugadores de gran pegada y de mucha potencia física en el área, pero nosotros también tenemos un buen plantel y buenos delanteros como para convertir", consideró.

Allegri no descartó apelar mañana a la dupla conformada por el portugués Rafael Leao y por el estadounidense Christian Pulisic, goleadores del Milan con nueve y ocho festejos, dos jugadores que "están creciendo en una etapa en la que la motivación puede hacer la diferencia".

Después recordó que él tiene contrato hasta 2027 al aludir a los rumores de un supuesto interés de Real Madrid, cantos de sirena que descartó de plano al afirmar que se siente "muy contento en Milan y enfocado en llevar a buen puerto este camino que iniciamos juntos en julio".

También Allegri se refirió a Bastoni al explicar que "no me gusta hacer pedidos, pero quisiera decirle a los fanáticos de Milan que nos ayuden con su aliento, como lo hacen desde el primer día, y dejen lo demás de lado".

"Ellos nos han sostenido cuando jugamos de local y como visitantes y son vitales, pero en un clásico, en un partido que vale una temporada, es difícil pedirle algo al público", reconoció.

Milan saldría al ruedo con Mike Maignan; Fikayo Tomori, Koni De Winter, Strahinja Pavlovic; Alexis Saelemaekers, Ardon Jashari, Luka Modric, Adrien Rabiot, Pervis Estupiñán; Christian Pulisic y Rafael Leao; mientras que Inter jugaría con Yann Sommer; Yann Aurel Bisseck, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni; Luis Henrique, Nicoló Barella, Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski, Federico Dimarco; Marcus Thuram o Ange-Yoan Bonny y Francesco Pio Esposito.

Daniele Doveri será el encargado de impartir justicia en el partido de la fecha, en el que Inter intentará disimular la ausencia de su capitán y goleador y lograr un triunfo que lo acercaría un paso más al ansiado vigesimoprimer "scudetto".

