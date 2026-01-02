Serie A: un "polémico" refuerzo

Solomon, de 26 años, firmó contrato hasta junio con opción de extenderlo por otros cuatro años si Fiorentina decide hacer uso de la opción de compra cercana a los 10 millones de euros que fijó Tottenham Hotspur, desde el cual llegó a préstamo, condición en la que militó en el español Villarreal en la pasada temporada después de haber jugado también en Fulham, Leeds United y Shakhtar Donetsk.

Con el club ucraniano celebró dos títulos en la Liga Premier de ese país y la Copa y la Supercopa, pero también integra la selección de fútbol de Israel a la que Italia enfrentó en las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026, una Copa del Mundo a la que la "azzurra" de Gennaro Gattuso deberá buscar el pasaje en un repechaje con nuevo formato intentando no tropezar con la misma piedra, como le sucedió camino a Rusia 2018 y Qatar 2022.

Hoy, tras superar los controles médicos de rigor, fue presentado en los canales oficiales de Fiorentina como refuerzo del plantel entrenado por Paolo Vanoli, que marcha último en el campeonato italiano tras haber celebrado apenas una victoria en 17 partidos disputados y sufrido 10 derrotas en el peor arranque de la historia que amenaza su permanencia en la máxima categoría.

"Sé que será duro, pero lo lograremos. Vi ganas de pelear y de reaccionar. Fiorentina tiene una historia y Florencia es una ciudad bellísima. Es realmente increíble pensar que hace apenas seis meses estábamos festejando aquí con mi esposa nuestro aniversario de casamiento y hoy estamos de regreso. No veo la hora de comenzar esta nueva aventura", completó Solomon.

En el equipo de Vanoli, el mediocampista israelí se reencontró con el brasileño Dodó, su excompañero de equipo en Shakhtar que se encargó de presentarlo al plantel junto con el capitán y arquero español David De Gea en las instalaciones del Viola Park, donde Fiorentina se prepara desde el jueves para el compromiso que jugará el domingo frente a Cremonese en el estadio Artemio Franchi.

El futbolista llegó acompañado de su esposa y de su madre con la idea de ayudar a Fiorentina (a la que también arribará la próxima semana procedente de los "Spurs" el nuevo responsable del área deportiva, Fabio Paratici), pero no todos le dieron la bienvenida esperada después de que la federación israelí posteara un mensaje en el que aseguraba: "Nuestro Manorinho le aportará magia a Florencia" y le deseaba la mejor de las suertes.

"No eres bienvenido a Florencia", afirmó Jacopo Madau, secretario provincial del partido "Sinistra Italiana" (Izquierda Italiana) en esta ciudad, de la cual es asesor cultural, laboral y encargado de políticas juveniles, al aludir al arribo a Fiorentina de Solomon y al recordar que el futbolista "jamás ocultó su apoyo a las políticas genocidas de Netanyahu".

"No eres bienvenido en Florencia, ni digno de representar a nuestra ciudad, ni a Fiorentina", reiteró Madau, que resultó electo hace un mes como secretario provincial del SI, partido de orientación socialdemócrata y ecosocialista.

"Ser ciudadano israelí no es un delito", le respondieron Alessandro Draghi y Stefano Mengato, consejero y líder en Sesto Fiorentino, respectivamente, del partido Fratelli d'Italia (FdI), que catapultó a la presidencia del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni.

"Podemos tener diferencias respecto de cuestiones relacionadas con el aeropuerto (de Florencia, Ndr), pero no podemos tenerlas sobre Fiorentina, que en este momento necesita de la unidad de todos para salvarse", explicaron al aludir al último puesto que ocupa el equipo de Paolo Vanoli, que celebró apenas una victoria en el campeonato italiano.

"¨Qué culpa tiene un muchacho de 26 años en el genocidio en Gaza?", se preguntaron al aludir a la masacre perpetrada por el ejército israelí desde hace dos años, con un saldo de más de 70.000 civiles palestinos muertos (en su mayoría mujeres y niños) y una población que hoy padece los efectos de la hambruna y las inclemencias climáticas en medio de una tregua que no se respeta a rajatabla.

"La guerra divide. El deporte, en cambio, une. Esto debería saberlo también el asesor de cultura de Sesto Fiorentino", completaron los representantes de FdI, quienes a diferencia de Madau le dieron "una cálida bienvenida a Fiorentina a Solomon y a todos aquellos que lleguen al club en el mercado de pases de enero".

"Las palabras del asesor comunal Jacopo Madau en relación con el arribo de Solomon me parecen gravísimas", dijo por su parte el empresario Marco Carrai, cónsul honorario de Israel en Toscana, Emilia-Romaña y Lombardía, al destacar que "por suerte, Florencia es una ciudad de paz que respeta los valores universales".

De "muy graves e incompatibles con el cargo institucional que ocupa", calificó las declaraciones de Madau el consejero regional de Toscana Francesco Casini, al considerar que "si se acepta que una persona sea excluida y deslegitimada por su nacionalidad u origen, se abre el camino a una espiral de discriminación que recuerda las páginas más negras de nuestra historia". (ANSA).