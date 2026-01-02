Serie A: Un refuerzo "polémico"

"No eres bienvenido a Florencia", afirmó Jacopo Madau, secretario provincial del partido "Sinistra Italiana" (Izquierda Italiana) en esta ciudad, al aludir al arribo del delantero israelí Manor Solomon como refuerzo de Fiorentina a préstamo desde Tottenham Hotspur.

La polémica estalló mientras el futbolista se sometía a los controles médicos de rigor y firmaba contrato hasta junio, con opción de extenderlo por otros cuatro años si Fiorentina decide hacer uso de la opción de compra cercana a los 10 millones de euros.

Solomon, de 26 años, jugó la pasada temporada a préstamo en Villarreal y pasó también por Fulham, Leed United y Shakhtar Donetsk, club con el que celebró dos títulos en la Liga Premier ucraniana y la Copa y la Supercopa de ese país.

Su desembarco en Florencia no tuvo la mejor bienvenida, al menos de parte de Madau, que es asesor cultural, laboral y de políticas juveniles en esa ciudad, y recordó que Solomon "jamás ocultó su apoyo a las políticas genocidas de Benjamin Netanyahu", el primer ministro israelí.

"No eres bienvenido en Florencia, ni digno de representar a nuestra ciudad, ni a Fiorentina", reiteró Madau, que resultó electo hace un mes como secretario provincial del SI, partido de orientación socialdemócrata y ecosocialista.

"Ser ciudadano israelí no es un delito", le respondieron Alessandro Draghi y Stefano Mengato, consejero y líder en Sesto Fiorentino, respectivamente, del partido Fratelli d' Italia (FdI), que catapultó a la presidencia del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni.

"Podemos tener diferencias respecto de cuestiones relacionadas con el aeropuerto (de Florencia, Ndr), pero no podemos tenerlas sobre Fiorentina, que en este momento necesita de la unidad de todos para salvarse", explicaron al aludir al último puesto que ocupa el equipo de Paolo Vanoli, que celebró apenas una victoria en el campeonato italiano.

"¿Qué culpa tiene un muchacho de 26 años en el genocidio en Gaza?", se preguntaron al aludir a la masacre perpetrada por el ejército israelí desde hace dos años, con un saldo de más de 70 mil civiles palestinos muertos (en su mayoría mujeres y niños) y una población que hoy padece los efectos de la hambruna y las inclemencias climáticas en medio de una tregua que no se respeta a rajatabla.

"La guerra divide. El deporte, en cambio, une. Esto debería saberlo también el asesor de cultura de Sesto Fiorentino", completaron los representantes de FdI, quienes a diferencia de Madau le dieron "una cálida bienvenida a Fiorentina a Salomon y a todos aquellos que lleguen al club en el mercado de pases de enero". (ANSA).