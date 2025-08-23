Serie A: “Una buena señal”, Conte
DT del Napoli, conforme por el triunfo ante Sassuolo en el estreno
“Era clave comenzar con el pie derecho y dar una señal incluso para nosotros mismos con un plantel en el que, además de (el belga) Kevin De Bruyne, estaban los mismos muchachos de la temporada anterior”, agregó.
“Me siento moderadamente satisfecho, pero reconozco que no es fácil jugar en Napoli con un scudetto más en el pecho. Hoy se jugó con el carácter que esperaba y eso me reconforta”, explicó.
Sobre De Bruyne, que debutó en Serie A tras diez temporadas en Manchester City y convirtió su primer gol oficial en el fútbol italiano, Conte destacó: “Se está adaptando rápidamente y somos nosotros los que debemos potenciar sus características”.
Amargado por el debut con derrota como entrenador en primera división, lucía su colega Fabio Grosso, campeón mundial en Alemania 2006, que llevó a Sassuolo a la máxima categoría en apenas un año.
“Pudimos haber hecho algo más, pero no hay que olvidar que hoy enfrentamos al campeón y lo hicimos jugando de igual a igual y estuvimos siempre en partido a pesar de las dificultades”, resumió. (ANSA).
