Serie A: Una fecha para Payero

Payero fue sancionado por haber llegado al límite de amonestaciones en el partido que Cremonese perdió por 1-0 como visitante contra Torino el pasado sábado 13.

El mismo castigo recibieron el neerlandés Teun Koopmeiners, de Juventus; Mattia Zaccagni (Lazio); el argelino Rafik Belghali y el danés Martin Frese (Hellas Verona); el angoleño Esmevanio Kialonda Gaspar (Lecce); y los noruegos Torbjorn Heggem (Bologna) y Kristian Thorstvedt (Sassuolo).

En cambio, Lazio deberá esperar hasta la fecha 17 para volver a contar con el croata Toma Basic, suspendido dos partidos (y multado con 10.000 euros) tras haber sido expulsado en el triunfo por 1-0 contra Parma.

Asimismo, el tribunal de disciplina suspendió por 1 fecha al DT del Como, el español Cesc Fábregas, a quien aplicó además una multa de 5.000 euros por su "conducta provocativa" hacia el equipo arbitral tras la derrota por 1-0 contra Roma.

A su vez, el también español Daniel Guindos, asistente de Fábregas, recibió una fecha de suspensión tras haber sido expulsado al término del duelo disputado en el estadio Olímpico de la capital italiana.

Por su parte, Genoa recibió una multa de 12.000 euros porque parte de su afición lanzó bombas de humo que obligaron al árbitro Daniele Doveri a interrumpir el partido contra Inter (que ganó 2-1) a los 84' por casi 1 minuto y medio y porque un asistente del referí fue impactado con dos monedas por los "tifosi" del equipo local. (ANSA).