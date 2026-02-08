Serie A: Vanoli decepcionado

"El deseo de dejar en casa el triunfo a toda costa a veces te lleva a cometer estos errores", reconoció el DT, al destacar que su equipo debió haber defendido mejor en el gol que convirtió el chileno Guillermo Maripán en el cuarto minuto adicionado para sentenciar el 2-2 definitivo en el Artemio Franchi.

"No podemos seguir cometiendo estos errores, como nos había pasado ya con Lazio (2-2 en el Olímpico con gol de Pedro de penal en tiempo de descuento en la decimonovena fecha, Ndr) y molesta todavía más porque hoy merecíamos ganar", destacó al asegurar que pese a todo Fiorentina debe "seguir por este camino".

"Tenemos que mantener la mentalidad positiva porque en estas situaciones estamos obligados a luchar hasta el final. Lo lamentó más que nada por los muchachos, porque dejaron todo en la cancha, pero debemos seguir trabajando en algunos aspectos", agregó.

"Son esos pequeños detalles los que nos están condenando porque supimos generar situaciones de gol en el partido", completó Vanoli al aludir a los dos puntos que quedaron por el camino y que hubiesen alejado más al equipo de Florencia de Lecce, que cayó en zona de descenso y al que ahora preceden por mejor diferencia de goles, aunque con un partido más.

"Lo único que podemos hacer es trabajar, trabajar y trabajar porque si nos deprimimos sería un suicidio", coincidió Moise Kean, recuperado de una lesión en el tobillo y quien hoy festejó el segundo gol de su equipo tras retornar al plantel como titular.

"Hoy nos faltó una dosis de suerte, pero tenemos que estar más atentos en los minutos finales. En ese sentido debemos trabajar porque este club merece más de lo que hemos hecho hasta ahora", agregó Kean, en tanto que el israelí Monor Solomon lamentó no haber podido celebrar como esperaba su primer gol con la casaca de Fiorentina.

"Queríamos ganar este partido. No sé qué sucedió. No puede ser que siempre nos conviertan goles en los cierres, como ya pasó con Milan y con Lazio. Parecería que entramos en pánico cuando estamos ganando y es una vergüenza no haber dejado en casa hoy los tres puntos", afirmó el israelí, que le dedicó su gol a su esposa (se puso la pelota bajo la casaca simulando un embarazo en el festejo).

Diametralmente opuestos los ánimos en Torino, que se llevó un punto gracias al gol de Maripán, razón por la cual el técnico Marco Baroni consideró que "el empate sirve para seguir sumando y para reforzar el ánimo. Habíamos pasado una semana difícil antes de ganarle a Lecce", confesó al aludir a las cuatro derrotas previas a ese partido.

"Estamos unidos para seguir mejorando y alcanzar una identidad de juego. Hoy hicimos un buen primer tiempo y pudimos habernos ido al descanso con dos goles de ventaja, pero cometimos errores en el inicio del complemento y ellos supieron aprovecharlos para dar vuelta el resultado", reconoció.

"De todos modos, felicito a los jugadores porque veníamos de jugar un partido por Copa Italia (derrota por 2-1 frente a Inter el miércoles en octavos de final, Ndr) y no tuvimos mucho tiempo para recuperar energías y preparar el duelo de hoy", destacó.

(ANSA).