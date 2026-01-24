Serie A: Vázquez vuelve a sus orígenes

Vázquez regresa a Belgrano de Córdoba, de su país, equipo que milita en primera división, en el que debutó como profesional en 2007 y que lo catapultó al "Calcio" cinco años después

"Queridos cremoneses, en estos últimos tres años de mi extenso viaje he tenido la suerte de descubrir una realidad que ha sabido acogerme y respetarme, un club con dimensión humana que me permitió contribuir a alcanzar otro sueño, que fue regresar a la Serie A", afirmó el futbolista en un mensaje dedicado a la institución y a los aficionados

Sin mucho espacio en el plantel que hoy entrena Davide Nicola y después de dos temporadas en Cremonese, con el que celebró un gol en el actual campeonato, Vázquez decidió cerrar su carrera en el equipo de la central provincia argentina de Córdoba, con el que también logró el ascenso a primera, en la temporada 2011-12

Fueron 15 los goles que celebró y cuatro las asistencias que contabilizó con la casaca del "Pirata" a lo largo de cuatro temporadas, tres de ellas en segunda división, y que llevó a posar sus ojos en él al Palermo (hoy también en Serie B), en el que convirtió 22 goles y tuvo 21 asistencias entre 2011 y 2016

Luego pasó por Rayo Vallecano, Sevilla y Parma, antes de recalar en Cremonese, del que hoy se despidió con una nota publicada en los canales oficiales del club en la que aseguró que "hoy tengo el privilegio de considerar a la ciudad de Cremona como mi casa"

"Después de una larga reflexión, en la que también participó mi familia, llegué a una conclusión difícil, pero consciente, y creo que llegó el momento de cerrar un ciclo que se inició hace 15 años, cuando dejé Argentina siendo muy joven con una valija llena de sueños", explicó

"La vida me lleva ahora de regreso allí, adonde todo comenzó porque prevalece el deseo de estar cerca de mis afectos más queridos", agregó Vázquez, que también agradeció "profundamente al caballero Giovanni Arvedi (presidente del Cremonese, Ndr) y a toda la dirigencia por haberme apoyado en esta decisión"

"Quisiera abrazar a todos los aficionados de Cremonese. No soy una persona de muchas palabras, lo saben bien, pero siento la obligación de decir: Gracias Cremona, siempre serás mi casa", concluyó Vázquez. (ANSA)