Serie A: victorias de Roma y del Atalanta por la fecha 24

Malen abrió el marcador a los 25' al "picar" el balón sobre el arquero Elia Caprile tras gran pase de Gianluca Mancini y puso cifras definitivas a los 65' al empujar casi sobre la línea de meta un centro rasante del turco Zeki Celik.

"Siempre intentamos estar a la altura de nuestros rivales.

Tenemos la esperanza y el deseo de crecer en ataque, y la llegada de Malen sin duda nos aporta mucho más. Para lograr ciertos objetivos, se necesita un gran ataque", afirmó el DT de Roma, Gian Piero Gasperini.

"Estoy convencido de que Malen marcará mucho más. Necesitamos ser buenos apoyándolo y sirviéndole con calidad. Tiene características difíciles de contener", agregó Gasperini sobre el neerlandés en diálogo con la cadena Sky Sport.

"Hicimos un partido excelente, especialmente la primera parte.

Este equipo siempre reacciona, salió al campo con carácter, quería reivindicarse tras la derrota en Udine", remarcó el DT sobre la derrota por 1-0 en la fecha 23 contra Udinese.

"Es una pena que no termináramos la primera parte con un gol más, dejamos el partido abierto. También me gustó la segunda parte, con el equipo mostrando un buen nivel", completó Gasperini.

Los "tifosi" también celebraron la presencia en el estadio Olímpico del ex capitán Francesco Totti, quien volvió al recinto de la capital italiana después de casi 3 años luego que Claudio Ranieri, ex DT y actual asesor de la directiva de Roma, revelara que los propietarios evalúan su retorno con un cargo en la dirigencia.

Roma, que alineó al brasileño Wesley y al argentino Matías Soulé (reemplazado a los 84'), se mantiene en el quinto puesto de la Serie A, pero ahora con 46 puntos, la misma cantidad que Juventus, mientras que Cagliari, que contó con el uruguayo Juan Rodríguez, quedó duodécimo con 28 unidades.

"Cuando pierdes, es evidente que siempre puedes mejorar. Es difícil decir que Roma está en apuros; basta con pensar en la ida, cuando (Tommaso) Baldanzi jugaba de falso nueve, pero hoy contaban con un auténtico delantero como Malen", comentó el DT del Cagliari, Fabio Pisacane, a Sky Sport.

"Es decepcionante porque cometimos muchos errores; el equipo no hizo una actuación brillante. Pero si Roma lucha por ciertos objetivos, debe haber una razón", reflexionó Pisacane.

A su vez, Atalanta venció por 2-1 al Cremonese cuatro días después de haber goleado por 3-0 a Juventus por cuartos de final de Copa Italia y quedó a sólo 2 puntos del Como, que visitará al Milan (50) el miércoles 18 en el partido aplazado por la indisponibilidad del estadio San Siro, que albergó la ceremonia inaugural de la vigésima quinta edición de los Juegos Olímpicos Invernales.

El montenegrino Nikola Krstovic abrió el marcador a los 13' para Atalanta, que aumentó su ventaja a los 25' mediante Davide Zappacosta, mientras que el noruego Morten Thorsby descontó para Cremonese en el quinto minuto adicionado del complemento.

Atalanta, que alineó al brasileño Ederson, suma 39 puntos en el séptimo puesto de la Serie A, mientras que Cremonese, que incluyó al argentino Martín Payero y el paraguayo Antonio Sanabria a los 63', quedó decimosexto con 23 unidades.

"Estamos corriendo una maratón que requiere mucha resistencia.

Hemos escalado posiciones en la tabla, restándole puntos a los de delante, y queremos seguir subiendo. Fue una prueba de madurez contra Cremonese", enfatizó el DT del Atalanta, Raffaele Palladino.

"Hemos tenido un febrero intenso y necesitamos esforzarnos y seguir trabajando duro. Estaba un poco preocupado, tras la importante victoria en la Copa Italia contra Juventus, de que subestimáramos a nuestro rival", reconoció Palladino.

"Cremonese vino a nuestra casa a sumar puntos. Pero elogié a los chicos en el vestuario por su madurez, por la calidad de su gran rendimiento, incluso sin posesión, y por su juego preventivo en la primera parte", reveló el DT, "La segunda mitad fue un partido sucio con muchos balones largos. Necesitamos ser más efectivos de cara al gol, porque dejar el partido 2-0 significa mantenerlo abierto. Necesitamos tomar las decisiones correctas en los minutos finales, a pesar de que los atacantes presionaron y finalmente se vieron frenados por la lluvia y el terreno blando", completó Palladino.

Por su parte, el DT del Cremonese, Davide Nicola, consideró que su equipo precisa "más arrogancia" tras opinar que los goles de Krstovic y Zappacosta fueron "evitables".

"Jugando como lo hicimos en la segunda parte, podemos contribuir a la permanencia. Los nuevos jugadores se están integrando.

Recibimos goles temprano porque la cautela nos lleva a estar menos atentos, quizás a dar el último empujón al final", lamentó Nicola.

"En los partidos hay que ser efectivo desde el principio. No hay que preocuparse demasiado, sólo hay que hacer nuestro juego.

Retribuimos la energía y el apoyo de la afición con el deseo de luchar constantemente. Fue un partido difícil y bien jugado, especialmente en la segunda parte", comentó el DT del Cremonese.

"se es el espíritu que quiero ver. Más allá del gol, tuvimos dos situaciones que llevaron a muchos jugadores al área: podríamos haber reabierto el partido antes", lamentó Nicola sobre la reacción tardía de sus dirigidos.

"Los duelos contra la defensa física del Atalanta siempre son muy exigentes. Para mí, tienen las cualidades para contribuir a este objetivo: necesitamos atacar por las bandas para que más jugadores lleguen al área. No basta con quedarse detrás del balón, también hay que ser agresivo", concluyó Nicola. (ANSA).