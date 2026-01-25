Serie A: victorias del Atalanta y del Genoa

Gianluca Scamacca (15', de penal), el neerlandés Marten de Roon (24'), Giacomo Raspadori (73') y el montenegrino Nikola Krstovic (en el tercer minuto adicionado del complemento) sellaron la victoria del Atalanta.

El equipo bergamasco del DT Raffaele Palladino, que alineó al brasileño Ederson, aparece ahora en el séptimo puesto de torneo con 35 puntos, doce más que Parma, que contó con los argentinos Mariano Troilo, Lautaro Valenti y Nahuel Estévez (reemplazado durante el descanso), cuyo compatriota Mateo Pellegrino ingresó para el inicio del complemento.

A su vez, Genoa aprovechó que Bologna se quedó con 10 hombres por la expulsión del arquero polaco Lukasz Skorupski para escalar al decimotercer puesto gracias a una victoria por 3-2 como local con un gol del brasileño Júnior Messias.

El escocés Lewis Ferguson (35') y el danés Sebastian Otoa (47', en contra) marcaron los goles del Bologna, pero Genoa revirtió el resultado a través del ucraniano Ruslan Malinovskyi (62'), del ghanés Caleb Ekuban (78') y de Júnior Messias (en el primer minuto adicionado del complemento).

Genoa, que alineó al mexicano Johan Vásquez (reemplazado a los 74') e incluyó a Júnior Messias a los 56', suma ahora 23 puntos, siete menos que Bologna, que contó con el argentino Benjamín Domínguez, reemplazado a los 61' por Federico Ravaglia, quien ingresó tras la expulsión de Skorupski a los 57'.

Partidos.

Viernes.

Inter 6 - Pisa 2.

Sábado.

Como 6 - Torino 0.

Fiorentina 1 - Cagliari 1.

Lecce 0 - Lazio 0.

Domingo.

Sassuolo 1 - Cremonese 0.

Atalanta 4 - Parma 0.

Genoa 3 - Bologna 2.

Más tarde.

Juventus-Napoli.

Roma-Milan.

Lunes.

Hellas Verona-Udinese.

Posiciones.

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Inter 52 22 17 1 4 50 19.

Milan 46 21 13 7 1 34 16.

Napoli 43 21 13 4 4 31 17.

Roma 42 21 14 0 7 26 12.

Como 40 22 10 7 4 37 16.

Juventus 39 21 11 6 4 32 17.

Atalanta 35 22 9 8 5 30 20.

Bologna 30 22 8 6 8 32 27.

Lazio 29 22 7 8 7 21 19.

Sassuolo 26 22 7 5 10 24 28.

Udinese 26 21 7 5 9 22 33.

Cagliari 25 22 6 7 9 24 31.

Genoa 23 22 5 8 9 25 31.

Cremonese 23 22 5 8 9 20 29.

Parma 23 22 5 8 9 14 26.

Torino 23 22 6 5 11 21 40.

Lecce 18 22 4 6 12 13 29.

Fiorentina 17 22 3 8 11 24 34.

Verona 14 21 2 8 11 17 34.

Pisa 14 22 1 11 10 12 37.

Máximos goleadores.

- Con 12 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 8: Christian Pulisic (Milan); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como).

- Con 7: Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu (Inter); Kenan Yildiz (Juventus) y Riccardo Orsolini (Bologna).

- Con 6: Gianluca Scamacca y Nikola Krstovic (Atalanta); Santiago Castro (Bologna); Marcus Thuram (Inter); Rasmus Hojlund (Napoli); Matías Soulé (Roma); Keinan Davis (Udinese); Mateo Pellegrino (Parma); Gift Emmanuel Orban (Hellas Verona) y Rolando Mandragora (Fiorentina).

- Con 5: Federico Bonazzoli y Jamie Vardy (Cremonese); Federico Dimarco y Ange-Yoan Bonny (Inter); Moise Kean (Fiorentina); Giovanni Simeone y Nikola Vlasic (Torino); Nicoló Zaniolo (Udinese); Scott McTominay (Napoli) y Lorenzo Colombo (Genoa) y Stefano Moreo (Pisa).

Próxima fecha.

Viernes 30.

Lazio-Genoa.

Sábado 31.

Pisa-Sassuolo.

Napoli-Fiorentina.

Cagliari-Hellas Verona.

Domingo 1 de febrero.

Torino-Lecce.

Como-Atalanta.

Cremonese-Inter.

Parma-Juventus.

Lunes 2.

Udinese-Roma.

Martes 3.

Bologna-Milan. (ANSA).