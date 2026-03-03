Serie A: Wesley y Valenti suspendidos 1 fecha

Wesley llegó al límite de amonestaciones antes de abrir el marcador para Roma en el empate 3-3 contra Juventus, mientras que Valenti fue suspendido por el mismo motivo durante el empate 1-1 entre Parma y Cagliari.

También el suizo Remo Freuler, jugador del Bologna, Fabiano Parisi (Fiorentina) y Filippo Terracciano (Cremonese) se perderán la fecha 28 por haber llegado al límite de amonestaciones, mientras que Andrea Pinamonti (Sassuolo) fue suspendido por haber sido expulsado durante el triunfo por 2-1 contra Atalanta.

El tribunal de disciplina del "Calcio" también multó a Roma por los coros ofensivos que parte de su afición entonó contra el DT de Juventus, Luciano Spalletti. (ANSA).