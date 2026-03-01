Serie B: Gol de Insigne en triunfo del Pescara ante Palermo

Insigne, de 34 años, marcó a los 55' el empate transitorio para Pescara, que se quedó con el triunfo gracias a la conquista de Lorenzo Meazzi (87') luego que el finlandés Joel Pohjanpalo abriera el marcador a los 47' para Palermo.

El exdelantero del Napoli y del Toronto FC, franquicia de la Major League Soccer (MLS) estadounidense, jugó hasta los 68' en Pescara, con el que logró el ascenso en la temporada 2011-12.

Unas 10.000 personas ovacionaron a Insigne en su primer partido como titular en su retorno al Pescara, que sigue último en la Serie B con 18 unidades, mientras que Palermo sigue cuarto, ahora con 51 puntos, seis menos que el líder Venezia y el escolta Monza. (ANSA).