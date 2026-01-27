Serie B: Insigne de regreso

Insigne, que en aquella primera etapa celebró 18 goles en 37 partidos, volverá a lucir la casaca del equipo en el que militó hace 14 años, tras alcanzar un acuerdo con el director deportivo del club, Pasquale Foggia, cuyos detalles no fueron dados a conocer.

Se espera que Insigne arribe a esta ciudad mañana mismo para someterse a los controles médicos de rigor y firme contrato gracias a la intervención de Marco Verratti, muy cercano al club y con quien compartió en Pescara el plantel que entrenaba el checo Zdenek Zeman y en el que también jugaba el artillero histórico de Lazio, Ciro Immobile.

Lazio era uno de los clubes que se mencionaban como posible destino para Insigne, junto con Napoli, con el que conquistó la Copa Italia (2014 y 2020) y la Supercopa de Italia (2014), del cual es el tercer goleador histórico junto con el legendario astro argentino Diego Maradona (115 goles) y del que se alejó un año antes de la conquista del tercer "scudetto" histórico.

Fue para jugar en Toronto FC, que milita en la Major League Soccer (MLS) estadounidense y para el que convirtió 19 goles en 76 partidos disputados a lo largo de cuatro temporadas. (ANSA)