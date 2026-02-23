Serie D: Club Barletta pide "lectura equilibrada" de los hechos

Torassa, de 37 años, debió ser internado de urgencia en la víspera en el Hospital Dimiccoli de Barletta luego de haber sido agredido por Malcore durante una pelea registrada en el vestuario.

"El incidente entre nuestro jugador Giancarlo Malcore, posteriormente expulsado, y el jugador del Afragolese Agustín Torassa, quien posteriormente fue trasladado al hospital, debe considerarse parte de un partido particularmente tenso", se lee en un comunicado del Barletta Sports Club.

La nota agrega que Barletta Sports Club "reitera firmemente su condena a toda forma de violencia", pero "insta a una lectura equilibrada y exhaustiva de los hechos, situando el incidente en el contexto correcto y evitando simplificaciones y juicios precipitados".

"Durante la primera mitad se produjeron momentos de nerviosismo y provocaciones injustificadas por parte del propio Torassa, lo que contribuyó a avivar un ambiente de exasperación", refiere el texto del Barletta Sports Club.

"Al regresar a los vestuarios, en el paso subterráneo, se produjo un momento de tensión en medio de la confusión general, con varios miembros presentes al mismo tiempo", continuó el comunicado.

"En una situación poco clara, se registraron contactos físicos e intercambios acalorados, lo que dificulta la reconstrucción precisa e inequívoca de las dinámicas individuales", asegura la nota.

En tal sentido, Barletta Sports Club insta a una evaluación equilibrada de lo sucedido, evitando descripciones que describan situaciones aparentemente dramáticas, que en realidad resultaron en un ingreso hospitalario clasificado como de emergencia y el alta tras una breve evaluación.

Por último, el club "confía en la labor de las autoridades competentes para lograr una claridad total, convencida de que cualquier evaluación debe tener en cuenta el contexto general y las responsabilidades de todas las partes implicadas".

La prensa italiana informó ayer que Torassa debió ser trasladado al hospital tras haber recibido patadas y puñetazos de parte de Malcore en un incidente registrado durante el descanso del partido que Afragolese perdía por 2-0.

Los reportes agregan que Torassa sufrió una lesión en la cabeza que se espera que sane en unos días, mientras que Malcore (que fue expulsado) es investigado por un juez deportivo mientras que también agentes de la Unidad de Operaciones Especiales (DIGOS) de la comisaría de Andria estudian el caso.

"Afragolese expresa su más enérgica y rotunda condena por el grave incidente de violencia ocurrido en el vestuario al final de la primera parte del partido contra Barletta", se lee en un comunicado emitido por el club de Campania en redes sociales.

"Nuestro club reitera enérgicamente que este comportamiento no se ajusta a los valores del deporte, el fútbol y la competencia justa que nos esforzamos por inculcar a diario dentro y fuera del campo", añade la nota.

"Cualquier forma de agresión física o verbal representa una derrota para todo el movimiento futbolístico, más aún cuando los autores son jugadores registrados que, por su rol y experiencia, deberían ser un ejemplo para los jóvenes", insiste el texto.

"En un momento en el que se debate con insistencia la necesidad de combatir la violencia en el deporte, continúa, episodios como el del futbolista Giancarlo Malcore proyectan una imagen profundamente negativa del fútbol y socavan los esfuerzos educativos de clubes, instituciones y familias", asegura Afragolese.

"Tranquilizamos a la afición, los tifosi y el personal sobre el estado de nuestro Agustín Torassa: está alerta, regresa a casa tras los controles médicos y está bajo constante supervisión médica", destaca el comunicado.

"El club lo apoya y seguirá su recuperación con la máxima atención. El club, con sede en Campania, confía en la labor de las autoridades competentes para esclarecer el incidente y adoptar todas las medidas necesarias para proteger los valores deportivos. Finalmente, reitera su compromiso de promover firmemente una cultura basada en el respeto, la equidad y la responsabilidad, principios esenciales para quienes representan este deporte", completa Afragolese. (ANSA).