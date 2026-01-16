Serie D: Douglas Costa de regreso

El ex Juventus, Bayern Munich, Shakhtar Donetsk, Gremio, Fluminense, Los Angeles Galaxy y Sydney FC y autor de tres goles en 31 partidos disputados con la selección "canarinha", pasará luego al Al-Ittifaq de Dubai.

La operación se vio facilitada porque el presidente de ese club, Pietro Laterza, es propietario también de Chievo Verona, que militó en primera división entre 2001-02 y 2018-19 y es el clásico rival de Hellas Verona y en 2021 inició su "calvario" tras ser desafiliado de la Serie B por insolvencia económica.

Refundado bajo el nombre de Chievo 2021 y luego rebautizado como FC Clivense tuvo que reinventarse e iniciar su camino desde el fútbol amateur antes de lograr el ascenso a la Serie D y de recuperar su histórica denominación.

Ahora intentará seguir escalando con la ayuda de Douglas Costa, una figura inédita para esta categoría a la que el ganador de tres "scudettos" con Juventus y de tres Bundesligas con Bayern Munich, con el que también celebró en el Mundial de Clubes, le dará brillo. (ANSA).