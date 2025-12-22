Serie D: Sanción para jugadores del Grosseto
Por haber robado indumentaria de Fiorentina en el Viola Park
El incidente ocurrió el pasado 27 de marzo de 2025, durante un entrenamiento entre el equipo de la Maremma, equipo de la Serie D, y la formación Primavera (Sub-23) de Fiorentina.
Los objetos fueron sustraídos del vestuario habilitado para el Grosseto, que lidera el Grupo E de la Serie D con 41 puntos al cabo de 16 fechas.
La fiscalía de la FIGC sancionó con dos partidos a Massimiliano Benucci, Luca Senigagliesi y Emilio Dierna (quien se pasó al Viterbo) "por violar los principios de lealtad, probidad y juego limpio".
Además, el director general del Grosseto, Filippo Vetrini, fue suspendido durante dos meses por realizar declaraciones que contradecían las pruebas confirmadas posteriormente.
Vetrini presuntamente identificó a otro jugador del Grosseto como el autor del robo.
A su vez, el club Grosseto fue multado con €750.
Según los informes, la reconstrucción del incidente fue corroborada por un examen de las imágenes de las cámaras de vigilancia del Viola Park. (ANSA).