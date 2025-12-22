Serie D: Sanción para jugadores del Grosseto

El incidente ocurrió el pasado 27 de marzo de 2025, durante un entrenamiento entre el equipo de la Maremma, equipo de la Serie D, y la formación Primavera (Sub-23) de Fiorentina.

Los objetos fueron sustraídos del vestuario habilitado para el Grosseto, que lidera el Grupo E de la Serie D con 41 puntos al cabo de 16 fechas.

La fiscalía de la FIGC sancionó con dos partidos a Massimiliano Benucci, Luca Senigagliesi y Emilio Dierna (quien se pasó al Viterbo) "por violar los principios de lealtad, probidad y juego limpio".

Además, el director general del Grosseto, Filippo Vetrini, fue suspendido durante dos meses por realizar declaraciones que contradecían las pruebas confirmadas posteriormente.

Vetrini presuntamente identificó a otro jugador del Grosseto como el autor del robo.

A su vez, el club Grosseto fue multado con €750.

Según los informes, la reconstrucción del incidente fue corroborada por un examen de las imágenes de las cámaras de vigilancia del Viola Park. (ANSA).