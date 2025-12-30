Series: Víspera del final entre polémicas por "Stranger Things"

Demasiado "woke" para algunos, demasiado largo para otros, pero sobre todo no una sorpresa en un momento en el que la mayoría de los espectadores esperaba un giro de alto voltaje capaz de mantener la tensión de cara al episodio que se emitirá en Netflix en la noche de Año Nuevo, cuando los chicos de Hawkins se enfrenten al monstruo Vecna, decidido a destruir el mundo con las armas del control mental y su ejército de demogorgons

La serie de los gemelos Matt y Ross Duffer ya había recibido críticas con el lanzamiento del "Volumen 1" en noviembre, con una puntuación del público en torno al 70%, inferior a la de temporadas anteriores, que habían obtenido en promedio un 86% o más

Algunos fans se habían quejado de que el guion de la quinta temporada no estaba a la altura, acusando a los distintos personajes de hablarse unos a otros en continuas disputas, todo ello inmerso en capas muy densas de efectos especiales

Fue aún peor tras el epílogo navideño del "Volumen 2", que previsiblemente no le gustó a Elon Musk: "Totalmente innecesario y forzado para un público que esperaba simplemente ciencia ficción", tuiteó el dueño de Tesla y SpaceX tras el coming out de Will

Pero más allá de las opiniones sobre políticas de género, a otros fans no les importó que Will se declarara gay: se sabía desde hacía tiempo que, como él mismo admitió con sus amigos, no le gustan las chicas. Las críticas nacen, en cambio, de cómo fue tratada la escena, demasiado larga en medio de una escalada de crisis entrelazadas que anticipan un final de infarto

"No se trata de que Will sea gay. Nadie se ofende por eso

Pero no hay necesidad de detener el apocalipsis para explicar rasgos del personaje que todos ya habían entendido", escribió el sitio The Liberty Line

Mientras tanto, crece la expectativa por la resolución del drama que los hermanos Duffer y el director han guardado para el gran final: para empezar, subió a 500 -desde unas 300- el número de salas norteamericanas en las que se proyectará el último episodio, para permitir a los fans una experiencia colectiva de dos horas y cinco minutos en la noche del 31 de diciembre

El evento está acompañado por una asociación comercial con Lego, que creó un set de 2.593 piezas con minifiguras de Henry y su versión Mr. Whatsit, Mike, Robin, Will, Max, Lucas, Vecna, Holly, Once, Dustin con la camiseta Hellfire, Nancy, Jonathan y Steve con su BMW

En Italia, el final de Stranger Things se estrenará en streaming en Netflix a partir de las 2 de la madrugada del 1 de enero: muchos fans italianos se organizaron para verlo juntos en la noche de San Silvestre o en las primeras horas del nuevo año

