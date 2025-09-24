Serrat: "Nuestros representantes están adoptando posiciones que no ayudan a lo que necesita un sistema democrático"

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

El artista Joan Manuel Serrat ha recogido este jueves en San Fernando (Cádiz) el XIV Premio Cortes de la Real Isla de León como muestra de su "lucha por la libertad, la democracia y los valores constitucionales". Ahí, en su discurso, Serrat ha defendido la democracia y afirmado que "hace un tiempo que en este país nos estamos olvidando bastante y se está optando por que nuestros representantes temporales estén adoptando posiciones que probablemente no ayudan a lo que necesita un sistema democrático, que es sencillamente la tolerancia".

En este sentido, ha señalado que desde la primera Constitución de Cádiz hasta la actual "fue cambiando a lo largo de los tiempos y hoy creo que tiene un momento en el que la Constitución tendrá que hacer piruetas para adaptarse a este mundo globalizado y tecnológico en el que vivimos". "Un mundo que nos enfrenta constantemente a nuevos desafíos y que plantea serios interrogantes sobre cómo garantizar la efectividad de los principios constitucionales en un mundo tan cambiante", ha añadido Serrat, que ha dicho que "esto va a obligar a la sociedad a emprender un ejercicio en el que últimamente estamos desentrenados, que va a ser un ejercicio de tolerancia".

El artista ha hecho una defensa de la libertad y la democracia como dos conceptos ligados, asegurando que "la democracia acompaña siempre a la libertad, de todos y para todos, no la libertad para mí, sino sobre todo, para el que piense distinto de mí". "La libertad que, como afirmaba Manuel Azaña, no hace felices a los hombres, los hace sencillamente hombres", ha subrayado.

Serrat ha asegurado que no le gusta el mundo en el que está porque es "hostil, contaminado, injusto, insolidario", por lo que ha afirmado que no solo no le gusta sino que le "preocupa mucho el rumbo que lleva". "Somos desgarrados testigos de unas atrocidades brutales que se están ejerciendo a nuestro alrededor, en el genocidio que sufre día a día el pueblo palestino, sin que se produzcan unánimes y contundentes respuestas por parte de los gobiernos del mundo entero, especialmente de aquellos que se atribuyen el papel de garantes de la paz y de la libertad", ha llamado la atención Serrat, que también ha calificado de "desalentador la dejadez con la que enfrentamos la catástrofe del cambio climático, provocado por la mano y la codicia del hombre".

"No me gusta mucho el mundo, porque un mundo en el que la corrupción campa como campa, es decir, donde a los chorizos, llamémoslo así, en el mejor de los casos y con muchos esfuerzos y mucho tiempo por las complicaciones que suelen tener los procesos judiciales, se consigue apartarles del resto de la sociedad temporalmente, no se consigue que nos devuelvan la cartera. No se ha dado el caso", ha argumentado.

Serrat también ha apuntado a Europa, de la que ha dicho que creía mucho pero ve como "se está reduciendo a un mercadillo lejos de los valores de la ilustración, del humanismo, de la justicia y de la fraternidad.

Finalmente, ha recordado una frase de San Agustín diciendo que "sin la justicia, ¿qué son los reinos sino una gran banda de ladrones?".

"Les aseguro que en defensa propia soy el primer interesado en no transmitir un lenguaje pesimista de la realidad y opongo el pesimismo de la inteligencia al optimismo de la voluntad. Así que cada día busco ropa de optimista para ponerme, pero últimamente es que no encuentro ropa de mi talla", ha concluido.