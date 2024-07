ServiceNow y Boomi anuncian un compromiso estratégico para elevar las experiencias de cliente a través del autoservicio con tecnología de IA

SANTA CLARA (California) y CONSHOHOCKEN (Pensilvania)--(BUSINESS WIRE)--jul. 24, 2024--

Servicenow (nyse: now), la plataforma de ia para transformación comercial, y boomi, líder en automatización e integración inteligentes, anunciaron hoy un compromiso estratégico para mejorar de forma conjunta las experiencias de clientes a través de autoservicio con tecnología de ia y distintas soluciones, entre ellas technology provider service management (tpsm) de servicenow. además, como cliente clave de servicenow, boomi utilizará servicenow app engine para ofrecer un soporte al cliente optimizado y un autoservicio mejorado. servicenow también integrará las funcionalidades de administración de interfaces de programación de aplicaciones (api) de última generación líderes en la industria de boomi con automation engine, para una completa visibilidad de todo el panorama de api de un cliente y mayor gobernanza.

Hoy las empresas luchan con procesos manuales que consumen mucho tiempo y sistemas aislados y fragmentados que crean silos de datos, hacen más lenta la innovación y afectan las experiencias de los clientes. Según IDC, solo el 12 por ciento de las organizaciones conectan datos de clientes entre departamentos. No obstante, la IA está demostrado ser un catalizador para la conexión y la colaboración para mejorar y acelerar la eficiencia operativa a escala. 1

El uso que hace Boomi de distintas herramientas, como TPSM con tecnología de IA de ServiceNow y Now Platform, transformará el soporte al cliente y ampliará el autoservicio. A través de la plataforma unificada de ServiceNow, Boomi eliminará los silos y simplificará los procesos internos para impulsar una colaboración mejor, más rápida y más eficiente, además de ayudar a reducir el trabajo manual a través de la automatización inteligente. Boomi además utilizará ServiceNow App Engine para integrar flujos de trabajo en Master Data Hub, su plataforma de gestión de datos nativa de la nube, para una experiencia de cliente más simplificada e intuitiva.

“A medida que las expectativas de los clientes evolucionan, las empresas requieren soluciones simples, ágiles y fáciles de usar para satisfacer estas necesidades”, afirmó Paul Fipps, presidente de industrias globales y crecimiento estratégico de ServiceNow. “Estamos muy contentos de trabajar junto con Boomi para ayudarlos a revolucionar su experiencia de cliente con Now Platform y de colaborar en innovaciones que mejorarán la automatización comercial. Al combinar las funcionalidades de API Management líderes de la industria de Boomi con el conjunto de soluciones de automatización inteligente de ServiceNow, también estamos aportando un conjunto de herramientas más robusto para creadores y desarrolladores de aplicaciones”.

“Simplificar y optimizar procesos comerciales complejos es lo principal que Boomi busca lograr para nuestros clientes", afirmó Steve Lucas, director ejecutivo de Boomi. "Al conectar nuestra plataforma Integration and Data Hub inteligente con las potentes soluciones de automatización de ServiceNow, podemos ofrecer flujos de trabajo de autoservicio, eliminar silos, mejorar la colaboración e impulsar eficiencias operativas. Esta colaboración no solo brinda más herramientas para que los clientes de Boomi y ServiceNow aprovechen todo el potencial de la IA, sino que además prepara la escena para una nueva era de transformación comercial transparente y personalizada, diseñada sobre datos seguros y confiables”.

ServiceNow también ofrecerá la ligera y avanzada solución API Management (APIM) a sus clientes,, para ayudar a profundizar el conjunto de soluciones de automatización inteligente de ServiceNow. Diseñada específicamente para optimizar las experiencias de creadores de aplicaciones, la moderna plataforma APIM de Boomi ofrece una vista centralizada del panorama de API de un usuario. Esto permite que los creadores tengan una visibilidad completa para detectar, aprovisionar y proteger rápidamente sus API, más allá del lugar donde se encuentren. Se espera que los nuevos productos estén disponibles a fines de este año.

Servicenow (nyse: now) pone la ia al servicio de las personas. nos movemos al ritmo de la innovación para ayudar a que los clientes transformen organizaciones en cada una de las industrias, sin dejar de mantener un enfoque orientado a las personas en la implementación de nuestros productos y servicios a escala. nuestra plataforma de ia para la transformación comercial conecta personas, procesos, datos y dispositivos para aumentar la productividad y maximizar los resultados comerciales. para más información, visite www.servicenow.com.

Boomi, líder de automatización e integración inteligentes, ayuda a que organizaciones de todo el mundo automaticen y optimicen procesos críticos para lograr resultados comerciales más rápido. Gracias a funcionalidades de IA avanzadas, Boomi Enterprise Platform conecta sistemas de forma transparente y gestiona flujos de datos con administración de API, integración, gestión de datos y orquestación de IA en una única solución integral. Con una base de clientes que supera las 20.000 empresas a nivel global y una red en rápida expansión compuesta por más de 800 socios, Boomi está revolucionando la forma en que empresas de todos los tamaños logran la agilidad comercial y la excelencia operativa. Más información en boomi.com.

