Servicio Forestal de EEUU cancela $75 millones para plantar árboles en comunidades desfavorecidas

Arthur Johnson ha vivido en el Lower 9th Ward de Nueva Orleans durante casi tres décadas, el tiempo suficiente para apreciar los árboles que filtran la contaminación de los grandes barcos que navegan por el cercano río Mississippi y que ofrecen sombra en los sofocantes días de verano.

Cuando el huracán Katrina arrasó la ciudad hace dos décadas, destruyó 200.000 árboles en toda la ciudad, incluidos muchos en el vecindario de Johnson y varios en su propio jardín. Desde entonces, la ciudad ha luchado por restaurar su dosel arbóreo.

Esos esfuerzos se verán obstaculizados por la decisión del Servicio Forestal de los Estados Unidos a mediados de febrero de cancelar una subvención de 75 millones de dólares a la Fundación Arbor Day, que estaba trabajando para plantar árboles en vecindarios que de otro modo no podrían permitírselo. El programa es la última víctima de una campaña del gobierno del presidente Donald Trump contra las iniciativas de justicia ambiental.

En Nueva Orleans, parte del dinero iba a la organización ambiental Sustaining Our Urban Landscape (SOUL), que ha plantado más de 1.600 árboles en la comunidad históricamente negra, pero ahora ha pausado los planes para otros 900.

Esos son árboles que en su mayoría los residentes de bajos ingresos no podrían permitirse plantar o mantener, dijo Johnson, de 71 años, quien dirige una organización sin fines de lucro local, el Lower 9th Ward Center for Sustainable Engagement and Development, que ha ayudado a SOUL con su trabajo y ha realizado algunas plantaciones de árboles por su cuenta en la zona.

“No solo estás cortando el árbol, el medio ambiente” con tales recortes, dijo Johnson. Si esos árboles no son reemplazados y no se añaden más continuamente, “realmente afecta la sostenibilidad del Lower 9th Ward y su comunidad”.

Los beneficios de los árboles son vastos. Capturan aguas pluviales y reponen las aguas subterráneas. Ayudan a limpiar el aire en áreas contaminadas, mejoran la salud mental y enfrían el aire y las superficies del entorno construido, especialmente durante las olas de calor que son cada vez más intensas y frecuentes debido al cambio climático.

Un estudio del UCLA Luskin Center encontró que la sombra puede reducir el estrés por calor en el cuerpo humano entre un 25% y un 35% a lo largo del día. Y muchas investigaciones muestran que las comunidades de bajos ingresos y las comunidades no blancas tienen menos árboles —y son más calurosas— que los vecindarios más acomodados.

La subvención del Fondo del Día del Árbol formaba parte de la ley climática firmada por el ex presidente Joe Biden, la Ley de Reducción de la Inflación, que envió 1.500 millones de dólares al programa de Silvicultura Urbana y Comunitaria del Servicio Forestal. En un correo electrónico del 14 de febrero cancelando la subvención, el Servicio Forestal escribió que el premio “ya no efectúa las prioridades de la agencia con respecto a la diversidad, la equidad y los programas de inclusión y actividades”.

Pero Dan Lambe, director ejecutivo de la Fundación Arbor Day, dijo que los proyectos no solo iban a servir a personas desfavorecidas. Iban a beneficiar a cada miembro de la comunidad, afirmó. En total, 105 organizaciones sin fines de lucro, municipios y organizaciones indígenas —desde Alaska hasta Florida y Maine— han perdido financiamiento para proyectos ambientales críticos, dijo la fundación.

“Esta era una oportunidad para tener un impacto realmente significativo en la vida de las personas, así que ha sido decepcionante”, afirmó Lambe.

El Servicio Forestal no dijo si otros beneficiarios de la inversión de 1.500 millones de dólares en silvicultura también habían tenido sus subvenciones canceladas. En un comunicado, su agencia matriz, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, dijo que estaba siguiendo instrucciones para cumplir con las órdenes ejecutivas de Trump.

“Proteger a las personas y comunidades a las que servimos, así como la infraestructura, los negocios y los recursos de los que dependen para crecer y prosperar, sigue siendo una prioridad para el USDA y el Servicio Forestal”, afirmó la agencia.

Para SOUL, en Nueva Orleans, la pérdida de la subvención significa que no tienen dinero para regar los árboles ya plantados, y han tenido que abandonar sus planes de contratar a tres personas. Otra subvención de 2,5 millones de dólares está en suspenso debido a la congelación de la financiación federal, y su fundadora y directora ejecutiva, Susannah Burley, dijo que la supervivencia de la organización sin ánimo de lucro es incierta. Su presupuesto anual es de poco más de un millón de dólares.

“Estamos un poco perdidos porque no sabemos si deberíamos planear cerrar nuestras puertas o si deberíamos planear para la próxima temporada”, dijo.

Para otros que estaban a punto de recibir dinero de la Fundación Arbor Day, la pérdida no es existencial, pero sigue siendo devastadora. En el condado de Butte-Silver Bow en el suroeste de Montana, el silvicultor Trevor Peterson iba a utilizar una subvención de 745.250 dólares para comprar motosierras, equipo de aparejo y otras herramientas esenciales, eliminar hasta 200 álamos muertos o moribundos y plantar hasta 1.000 árboles como parte de un esfuerzo de décadas para reponer los árboles talados para dar paso a la minería de cobre. Quería ayudar a organizar grandes eventos comunitarios centrados en la educación, con la esperanza de impartir el conocimiento necesario para el futuro cuidado del bosque urbano.

“Ahora tendremos que volver a la mesa de dibujo para determinar hacia dónde ir desde aquí”, dijo.

El condado de Jackson, Oregón, recibió una subvención de 600.000 dólares para replantar árboles después de que los incendios forestales de 2020 destruyeran miles de hogares y carbonizaran más de 60.000 árboles. La ciudad de Talent perdió dos tercios de sus árboles.

La organización sin fines de lucro Oregon Urban Rural and Community Forestry, fundada tras los incendios, luchó durante años para conseguir un solo dólar, recordó Mike Oxendine, el fundador y director del grupo.

El dinero de la subvención de la Fundación Arbor Day se estaba utilizando para ayudar a los residentes de parques de casas móviles de bajos ingresos y desfavorecidos —entre los más afectados por los incendios— a identificar y eliminar árboles peligrosos que estaban gravemente quemados o muertos, y replantar árboles para sombra y enfriamiento.

“Esta es una zona roja rural que lo necesita mucho", dijo Oxendine. "Todos los veranos tenemos temperaturas que superan los 43 grados Celsius (110 grados Fahrenheit). Atravesamos sequías masivas y aquí siempre somos propensos a los incendios forestale”.

La pérdida de financiamiento creará una “carga tremenda” para la organización, dijo.

———

The Associated Press recibe apoyo de la Walton Family Foundation para la cobertura de políticas ambientales y sobre agua. La AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentra los estándares de la AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de las fundaciones y las áreas de cobertura que financian en AP.org.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.