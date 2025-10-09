Servicio meteorológico EEUU dice que las condiciones de La Niña persistirán entre diciembre de 2025 y febrero de 2026

8 oct (Reuters) - El Centro de Predicción Climática del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos publicó el jueves un aviso sobre la aparición de las condiciones de La Niña en septiembre, que probablemente persistirán entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, con una probabilidad del 55% de transición a ENSO-neutral entre enero y marzo de 2026.

POR QUÉ ES IMPORTANTE El fenómeno meteorológico de La Niña forma parte del ciclo climático de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que afecta a las temperaturas del agua en el Pacífico central y oriental.

La Niña suele dar lugar a temperaturas del agua más frías y aumenta las posibilidades de inundaciones y sequías. Esto puede afectar a la calidad de los cultivos y a las decisiones de siembra. Cuando el ENOS es neutro, las temperaturas del agua se mantienen en torno al nivel medio, lo que da lugar a un tiempo más estable y, potencialmente, a mejores cosechas.

CITAS CLAVE "Se prevén condiciones débiles de La Niña para este invierno en el hemisferio norte, lo que favorecerá precipitaciones cercanas o superiores a lo normal en el este de Australia, lo que puede suscitar preocupación por las inundaciones", declaró Jason Nicholls, principal meteorólogo internacional de AccuWeather.

"La sequía puede convertirse en una preocupación en el norte de Argentina, Uruguay y el sureste de Brasil durante su verano, lo que puede estresar los cultivos en estas áreas. El tiempo húmedo en Indonesia, Malasia y partes del sudeste asiático puede ser beneficioso para los cultivos de estas zonas", añadió Nicholls.

"ENSO-neutral también es generalmente favorable para el monzón de la India para la soja, los cacahuetes, el arroz y el algodón. Es variable en otras zonas como China, el sudeste asiático y Australia, y sin duda lo estamos viendo también este año", dijo Donald Keeney, meteorólogo agrícola de Vaisala Weather.

"Las perspectivas son un poco más favorables para Sudamérica, especialmente para el centro y el norte de Brasil. Esto debería traducirse en un aumento de las plantaciones de maíz/soja y en condiciones favorables, al menos al principio de la temporada".

CONTEXTO Argentina se dispone a recoger una cosecha récord de maíz en la campaña 2025/26, según informó el mes pasado la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que pronostica que la producción del tercer exportador mundial ascenderá a 58 millones de toneladas métricas.

Mientras tanto, se espera que la tormenta tropical Jerry en el Atlántico esté cerca del norte de las Islas de Sotavento más tarde en el día, y podría convertirse en un huracán a finales del viernes o el sábado.

(Reportaje de Anjana Anil en Bengaluru; Editado en español por Juana Casas)