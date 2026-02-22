Servicio Secreto EE. UU. mata a hombre que intentó entrar ilegalmente en complejo Mar-a-Lago de Trump

Por Jasper Ward

WASHINGTON, 22 feb (Reuters) - El Servicio Secreto de Estados Unidos informó el domingo que sus agentes dispararon y mataron a un hombre de unos 20 años después de que intentó entrar ilegalmente en el perímetro de seguridad del complejo Mar-a-Lago del presidente Donald Trump en Palm Beach, Florida.

Trump se encuentra actualmente en Washington.

El hombre llevaba lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible, según la agencia, que añadió que fue visto en la puerta norte del complejo alrededor de las 1.30 am hora del este (0630 GMT). Se desconocen las intenciones del sospechoso en el complejo turístico.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Estados Unidos se enfrenta a un aumento de la violencia política. En 2024, Trump sufrió dos intentos de asesinato, incluido uno en su campo de golf de West Palm Beach.

Melissa Hortman, una legisladora estatal demócrata de Minnesota, fue asesinada a tiros en junio de 2025 junto con su marido. Meses después, el activista conservador Charlie Kirk también fue asesinado. (Reporte de Jasper Ward en Washington; reporte adicional de Andrea Shalal; edición de Michelle Nichols y Chizu Nomiyama; Editado en Español por Ricardo Figueroa)