Servicios de emergencia de Gaza encaran el "día uno" del alto el fuego en medio de un enclave devastado

MADRID, 11 Oct. 2025 (Europa Press) -

Los efectivos de emergencia y salvamento de la Franja de Gaza han realizado durante el primer día del alto el fuego con Israel más de 5000 operaciones de recuperación de cuerpos y restauración de infraestructuras en medio de una enorme devastación que afecta al 90% de la infraestructura civil, incluida la destrucción de 300.000 viviendas y el desplazamiento forzado de dos millones de personas por los ataques israelíes, según estimaciones del Ministerio de Salud del movimiento islamista Hamás.

En un desglose publicado este sábado, el Ministerio estima 1200 "misiones médicas y sanitarias, incluidas diversas operaciones quirúrgicas, primeros auxilios a heridos y enfermos y atención de seguimiento a heridos y enfermos crónicos", 900 tareas de servicio para restaurar agua y electricidad, 700 operaciones de distribución de ayuda y alimentos, 600 misiones de atención psicológica y 700 operaciones logísticas de recopilación de datos para agencias humanitarias internacionales.

La Defensa Civil de Gaza estima ahora mismo que los restos mortales de al menos 10.000 palestinos se encuentran bajo los escombros de Gaza; de acuerdo también con el director general del Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, el doctor Munir al Barsh.

Sobre el número de retornos, la agencia estima que unas 300.000 personas han regresado a la ciudad de Gaza y sus alrededores desde el comienzo del alto el fuego este pasado viernes antes de mediodía, pero ahora mismo "no hay tiendas de campaña ni domicilios listos para albergar a los ciudadanos que regresan de las zonas del sur".

A lo largo del viernes hasta primera hora del sábado los efectivos de rescate han conseguido recuperar 150 cuerpos sin vida de entre los restos de los edificios, de acuerdo con el balance preliminar el Ministerio de Salud, mientras miles de personas siguen regresando a lo que queda de sus hogares, especialmente en la ciudad de Gaza, escenario de la ultima gran operación militar israelí antes del alto el fuego.

El alcalde de la ciudad de Gaza, Yahya al Sarraj, ha explicado este sábado en rueda de prensa que más del 85% de toda la maquinaria pesada ha sido destruida por Israel, lo que obstaculiza los esfuerzos del municipio para rehabilitar la ciudad, donde "no hay una sola calle que no haya sido alcanzada" por los proyectiles israelíes y más del 95% de sus escuelas presentan daños materiales, según comentarios recogidos por la agencia de noticias palestina Sanad.

"Hemos comenzado a abrir algunas vías de circulación principal", ha añadido el portavoz de la gobernación de Gaza, Asem al Nabih, "pero nuestras prioridades ahora mismo son asegurar el agua, recoger la basura y abordar los problemas del alcantarillado" ante la amenaza de enfermedades contagiosas por la falta de higiene.

En otro comunicado adicional, la gobernación de Jan Yunis, en el sur del enclave y uno de los grandes epicentros del conflicto, ha confirmado que el 85% del territorio está destruido y que hay que retirar unas 400.000 toneladas de escombros de las calles de la ciudad. En la nota recogida por Al Yazira, las autoridades de la gobernación estiman que 75% de la red de alcantarillado de la ciudad homónima está destruida y agregó que el municipio entero debe lidiar con más de 350.000 toneladas de desechos. Solo hay nueve cuadrillas trabajando en la limpieza de las vías, que necesitan combustible diésel para completar la tarea.

En el plano internacional, la reconstrucción de Gaza ha sido el tema de una conversación mantenida esta mañana por el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, y su homólogo estadounidense Marco Rubio. "Estamos dispuestos a participar con nuestras fuerzas armadas", ha declarado Tajani a través de un mensaje en su cuenta de la red social X, "en una misión de paz y seguridad, y con nuestras empresas para reconstruir Gaza, empezando por las escuelas y los hospitales".

"El Gobierno italiano se comprometerá plenamente a colaborar con Estados Unidos y otros socios europeos y regionales para contribuir a crear las condiciones propicias para la estabilidad", ha añadido el ministro. A la espera de la entrada sin restricciones de la ayuda a Gaza como resultado del acuerdo entre Israel y Hamás, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, la UNRWA estima que ahora mismo cuenta con alimentos para satisfacer las necesidades mínimas de la población de Gaza durante los tres meses; una cantidad "absolutamente crucial para controlar la propagación de la hambruna, que se ha confirmado en la ciudad de Gaza", ha estimado la directora de comunicaciones de la agencia, Juliette Touma, en rueda de prensa desde Ginebra.

"La agencia tiene suficientes suministros en Jordania y Egipto para llenar 6000 camiones listos para ingresar a Gaza, pero no se ha logrado ningún progreso en este sentido", ha avisado no obstante.