Servicios de Google se cayeron en Turquía y partes de Europa

ESTAMBUL, 4 sep (Reuters) -

Algunos servicios de Google, entre ellos YouTube, dejaron de funcionar temporalmente el jueves en Turquía y en algunas partes de Europa, como Grecia y Alemania, según un viceministro turco, observadores de internet y usuarios de esas regiones.

La Asociación para la Libertad de Expresión, que supervisa la censura local en internet, dijo que la interrupción en Google de Alphabet comenzó alrededor de las 10:00 de la mañana hora local (0700 GMT) en Turquía.

El sitio web de seguimiento Downdetector dijo que los servicios se restablecieron en su mayoría antes de las 0900 GMT, y que el número de informes de interrupciones del servicio disminuyó a partir de las 0751 GMT.

Google no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre el asunto enviada por correo electrónico.

El organismo turco de vigilancia de la ciberseguridad ha solicitado un informe técnico a Google, según informó X el viceministro de Transportes e Infraestructuras, Omer Fatih Sayan. Un mapa publicado por Sayan mostraba Turquía, amplias zonas del sureste de Europa y algunas localidades de Ucrania, Rusia y Europa occidental como afectadas.

Se produjeron cortes esporádicos en Grecia, Bulgaria, Serbia y Rumania, incluidos problemas de acceso a sitios web, YouTube y algunos contactos telefónicos vinculados a Gmail, según los usuarios.

En Alemania, el sitio web de seguimiento de interrupciones allestoerungen.de, una división de Ookla, en Estados Unidos, informó de un aumento de las interrupciones de Google a partir de las 09:00 de la mañana hora local (0700 GMT). (Información de Can Sezer en Estambul; información adicional de las oficinas de Reuters en Europa; redacción de Jonathan Spicer; edición de Tomasz Janowski y Jan Harvey; editado en español por Patrycja Dobrowolska)