Servicios de inteligencia alemanes alertan sobre el peligro de un conflicto militar con Rusia

Los servicios de inteligencia alemanes advirtieron el lunes de que Rusia está dispuesta a entrar en conflicto militar directo con la OTAN, una amenaza que podría materializarse antes de 2029.

El presidente del Servicio Federal de Inteligencia (BND), Martin Jäger, dijo a la comisión de control parlamentario que el Kremlin está decidido a ampliar su zona de influencia hacia occidente para que Europa dependa de Rusia.

"Para alcanzar este objetivo, Rusia no dudará, si es necesario, en entrar en conflicto militar directo con la OTAN", afirmó Jäger, quien asumió la dirección del BND el pasado 15 de septiembre, ante los diputados en Berlín.

La advertencia se produce tras la multiplicación de incidentes en Europa, donde en las últimas semanas Rusia violó el espacio aéreo de Polonia con drones y el de Estonia con tres cazas.

"No debemos dormirnos en los laureles pensando que un posible ataque ruso se producirá como pronto en 2029. Hoy ya estamos bajo fuego", sentenció, refutando una evaluación previa de los servicios secretos.

Alemania también fue víctima de vuelos de drones, sabotajes y campañas de desinformación e influencia, con la sombra de Moscú planeando detrás de estos acontecimientos, sostuvo.

Para el presidente de la inteligencia interior alemana (BfV), Sinan Selen, Moscú "persigue agresivamente sus ambiciones políticas contra Alemania, la UE y sus aliados occidentales".

"Rusia no ha olvidado la Guerra Fría, lo que significa que los instrumentos utilizados en aquella época siguen estando disponibles", declaró.

Si bien los jefes de los servicios secretos alemanes mencionaron otras amenazas a las que se enfrenta el país, como el extremismo político y religioso, fue Rusia la que dominó sus comentarios.

clp/kas/lth/mmy