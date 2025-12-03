Servicios EE. UU. apenas varían en noviembre, pero los pedidos se ralentizan

Por Lucía Mutikani

WASHINGTON, 3 dic (Reuters) - La actividad del sector servicios estadounidense se mantuvo estable en noviembre, con el empleo aún moderado y los precios de los insumos elevados, mostró una encuesta el miércoles.

El Instituto de Gerencia y Abastecimiento indicó que su índice de gestores de compras del sector no manufacturero apenas varió hasta situarse en 52,6 el mes pasado, frente al 52,4 de octubre. Los economistas consultados por Reuters habían pronosticado que el PMI de servicios se situaría en 52,1 puntos.

El sector servicios representa más de dos tercios de la actividad económica estadounidense. El PMI sugirió que la actividad económica estaba en una base más firme a mediados del cuarto trimestre.

Los economistas afirman que la actividad está siendo impulsada por los hogares de mayores ingresos, aunque la reciente volatilidad del mercado bursátil podría frenar su gasto.

Los hogares con rentas más bajas se han visto afectados de forma desproporcionada por la subida de los precios, sobre todo a causa de los aranceles a la importación, creando lo que los economistas han denominado una economía en forma de "K".

Este fenómeno se ha puesto de manifiesto en las encuestas de confianza de los consumidores.

El gobierno publicará su estimación inicial retrasada del Producto Interno Bruto del tercer trimestre a finales de este mes. La Reserva Federal de Atlanta estima que el PIB aumentó a una tasa anualizada del 3,9% en el tercer trimestre. La economía creció a un ritmo del 3,8% en el trimestre abril-junio.

PEDIDOS PENDIENTES APUNTAN A RECUPERACIÓN

El índice ISM de nuevos pedidos recibidos por las empresas de servicios bajó a 52,9 en noviembre, frente a los 56,2 del mes anterior. La cartera de pedidos siguió siendo débil, aunque el ritmo de descenso se ralentizó considerablemente.

Los precios de los insumos pagados por las empresas de servicios se enfriaron hasta niveles aún elevados, lo que indica que la inflación podría mantenerse por encima del objetivo del 2% fijado por la Fed durante algún tiempo.

Los responsables del banco central estadounidense se reunirán la próxima semana para decidir sobre las tasas de interés.

Cinco de los 12 miembros con derecho a voto del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal han expresado su oposición o escepticismo ante un nuevo recorte de los tipos, mientras que el núcleo de tres miembros de la Junta de Gobernadores, con sede en Washington, quiere que las tasas bajen.

El índice ISM de precios pagados por las empresas bajó de 70,0 en octubre a 65,4, un nivel aún elevado. El empleo en el sector servicios mejoró, probablemente como reflejo de las contrataciones navideñas.

En general, los empleadores siguen dudando en aumentar la contratación en medio de la persistente incertidumbre derivada de los aranceles y la integración de la inteligencia artificial para algunos puestos de trabajo, dicen los economistas. El ISM señaló anteriormente que algunas empresas habían informado de que "no han reemplazado a los empleados que se han ido por desgaste".

El indicador de la encuesta sobre el empleo en el sector servicios subió hasta 48,9 desde 48,2 en octubre. Lleva seis meses consecutivos de contracción. La reducción de la oferta debido a las redadas de inmigrantes indocumentados también está frenando el mercado laboral.

Una encuesta del Conference Board mostró el mes pasado que la percepción de los consumidores sobre el mercado laboral empeoró en noviembre. (Reporte de Lucía Mutikani; Edición en español por Juana Casas)