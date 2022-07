Sesgo agresivo de la fed se ve reforzado por nuevos datos de inflación y salarios

Por Ann Saphir y Howard Schneider 29 jul (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo esta semana que está buscando señales convincentes de que la inflación se está enfriando antes de que el banco central de Estados Unidos frene lo que hasta ahora han sido las subidas de tasas de interés más agresivas en décadas. Sin embargo, datos publicados el viernes le mostraron en gran medida lo contrario. La inflación según la medida preferida de la Fed, el índice de precios de los gastos de consumo personal, escaló un 6,8% en junio, su mayor incremento interanual desde 1982, y el aumento de los precios subyacentes -que excluyen los de alimentos y energía- se aceleró. Además, los costos laborales subieron un 5,1% en el segundo trimestre respecto del año anterior, el ritmo más rápido en décadas. Los datos hicieron que los futuros vinculados a la política monetaria de la Reserva Federal empezaran a valorar otra alza de la tasa de interés de 0,75 puntos porcentuales en la reunión de la Reserva Federal de septiembre, con una probabilidad de un tercio frente a la de un cuatro más temprano el viernes. "Estoy convencido de que vamos a tener que hacer más en términos de aumentos de las tasas de interés", dijo el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, en una entrevista en el programa "Morning Edition" de la Radio Pública Nacional antes de la publicación de los datos sobre inflación y salarios. "Exactamente cuánto y qué trayectoria dependerá de cómo evolucione la economía en las próximas semanas y meses. Vamos a tener muchos datos... antes de nuestra próxima reunión" del 20 y 21 de septiembre. Los datos incluyen más de una docena de lecturas críticas que cubren la inflación, el empleo, el gasto del consumidor y el crecimiento económico. La Fed elevó esta semana el rango objetivo de su tasa de política monetaria al 2,25%-2,50%, y por primera vez desde que el actual ciclo de subidas de tasas comenzó en marzo, Powell se negó a especificar exactamente cuánto esperaba que el banco central tenga que subir el costo del crédito en su próxima reunión. Eso, junto con sus comentarios sobre el debilitamiento del gasto de los consumidores y un guiño a la eventual necesidad de reducir el ritmo de las subidas de tasas de la Fed, hizo que algunos analistas y operadores de renta variable concluyeran que la Fed detendría pronto su endurecimiento monetario. Gran parte de los datos del viernes parecieron menoscabar esa tesis. Los datos sobre el costo del empleo, que Powell dijo el miércoles que vigilaría, "no aportan ninguna prueba de que el crecimiento de los salarios se esté ralentizando y dejan a la Fed en camino de elevar la tasa de los fondos otros 75 puntos básicos en su reunión de septiembre", escribieron analistas de Oxford Economics en una nota. Sin embargo, el viernes hubo algunas noticias positivas en el frente de la inflación, ya que el índice de confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan mostró que los consumidores estadounidenses redujeron en julio sus expectativas sobre el alza de los precios. Los encuestados indicaron que veían la inflación en el próximo año disminuyendo a una tasa del 5,2% desde su expectativa anterior del 5,3% en junio. Se trata de la expectativa de aumento de precios a un año más baja desde febrero. Si bien este descenso puede servir de consuelo para saber que las expectativas de inflación no se han desanclado, sigue estando muy por sobre el objetivo del 2% de la Reserva Federal. El rápido ritmo de las alzas de tasas de la Fed este año ya ha empezado a ralentizar la economía, contribuyendo a una lectura negativa del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre y avivando la preocupación de que la economía ya esté, o pronto entre, en una recesión. Powell no pierde de vista esa ralentización, pero esta semana dejó claro que, dado que la estabilidad de los precios tiene una importancia "fundamental", su objetivo más claro es conseguir que la inflación vuelva a encaminarse hacia el objetivo de la Fed. "Tenemos que confiar en que la inflación va a volver a bajar a los niveles consistentes previstos", dijo Powell. Esta es una tabla de los datos clave que se esperan antes de la reunión de la Fed del 20 y 21 de septiembre: Tipo de dato Nombre Fechas Empleo Nóminas no agrícolas 5 de agosto y 2 de septiembre JOLTS 2 y 30 de agosto Solicitudes de Semanal, siete subsidio de informes desempleo Inflación IPC 10 de agosto y 13 de septiembre PCE 26 de agosto IPC 11 de agosto y 14 de septiembre Expectativas de Universidad de 12 agosto (P), 26 inflación Michigan agosto (F), 16 septiembre (P) Crecimiento PIB 25 de agosto económico Consumo Ventas al por menor 17 de agosto y 15 de septiembre Gasto de los 26 de agosto consumidores (Reporte de Ann Saphir Editado en español por Javier López de Lérida)