Seth Rogen, Cristin Milioti, Noah Wyle y más reaccionan a las nominaciones a los Emmy

Los nominados de este año para los premios Emmy han sido anunciados. "Severance" lideró con 27 nominaciones a los Emmy, mientras que "The Studio" encabezó las nominaciones de comedia con 23 en un año dominante para Apple TV+.

La 77ª edición de los Premios Primetime Emmy se transmitirá por CBS desde el Teatro Peacock en Los Ángeles el 14 de septiembre. Nate Bargatze será el anfitrión.

A continuación, la reacción de algunos de los nominados:

Seth Rogen de “The Studio”

"Estar en este punto de nuestras vidas y crear algo que tenga este tipo de atención es algo tan novedoso de muchas maneras, y realmente emocionante y estimulante y muy gratificante de una manera a la que no estoy acostumbrado a ser validado", dijo Rogen, nominado a mejor actor en una serie de comedia, así como por su guion y dirección, en una entrevista.

Evan Goldberg de “The Studio”

"Mi madre nunca quiso que creciera para hacer un montón de comedias sucias para adultos, pero hoy está realmente orgullosa", dijo Goldberg, nominado por guion destacado para una serie de comedia, en una entrevista.

Erin Doherty de “Adolescence”

"Lo que amo de este trabajo es que cuando lo haces con todo el corazón, incluso cuando avanzas, aprendes lecciones. Si solo te sientas y escuchas, y dejas que alguien hable, eso es una oferta tan hermosa, y no creo que lo hagamos tan a menudo. Estoy tratando de llevar eso adelante", dijo Doherty, nominada a mejor actriz de reparto en una serie limitada o película, en una entrevista.

Katherine LaNasa de “The Pitt”

"¿Cómo se siente? Es como si hicieras café para alguien todos los días durante 20 o 30 años, y te gustara hacer café y te pagaran bien por hacerlo... y luego un día, 20 o 30 años después, alguien dijera, sabes, realmente amamos la forma en que haces café y realmente lo apreciamos... Me encanta contar historias sobre la condición humana y realmente amo actuar, y de repente ser reconocida y aplaudida por ello es simplemente una sorpresa encantadora, y realmente se siente muy bien.

"Pasé por un cáncer aproximadamente un año antes de conseguir este trabajo, y pasé algún tiempo en emergencias... y uno de mis peores días fue realmente salvado por una enfermera del departamento de emergencias en Atlanta. Las cosas que me dijo realmente me salvaron, y no necesitaba hacer eso. Fue sólo generosidad emocional de su parte, y llevé todo eso a Dana", dijo LaNasa, nominada a mejor actriz de reparto en una serie dramática, en una entrevista después de un día de filmación de la Temporada dos de "The Pitt".

Noah Wyle de “The Pitt”

"Estoy encantado de que las nominaciones se hayan distribuido en todos los diferentes departamentos, ya que refleja nuestro esfuerzo colectivo. Felicitaciones de corazón a todos mis compañeros nominados. Estoy honrado y agradecido". — Wyle, nominado a mejor actor principal en una serie dramática, en un comunicado. Cristin Milioti de “The Penguin” "Ha sido tan hermoso ver cuántas nominaciones ha recibido el programa. Estoy tan, tan emocionada por mis compañeros de reparto y equipo. Ha sido un día realmente emocionante... realmente maravilloso. "Había deseado un papel así durante mucho tiempo y buscándolo, y simplemente tuve el mejor tiempo de mi vida. Sabes, me conecté con ese personaje tan profundamente", dijo Milioti, nominada a mejor actriz en una serie limitada, en una entrevista. Dan Erickson de “Severance” "No puedo comenzar a expresar lo emocionado que estoy de regresar a los Emmy y ver si las gafas de sol que dejé en el baño hace tres años todavía están allí", dijo Erickson, quien creó "Severance", en un comunicado. Jason Isaacs de “The White Lotus” "La gente quería verlo. Querían hablar sobre ello. Querían vestirse como los personajes. Querían beber piñas coladas. Querían reunirse, ya sabes, y verlo juntos. "Es complicado y desafiante estar en el mundo real y mantenerse cuerdo y feliz, y le dio a la gente un lugar feliz para estar. Y así querían continuar con eso y expandirlo a la periferia de nosotros y nuestras vidas privadas, lo cual parecía un poco extraño, pero entiendo por qué. Querían seguir hablando de cosas de 'White Lotus'", dijo Isaacs, nominado a mejor actor de reparto en una serie dramática, en una entrevista. Michael Urie de “Shrinking” "Creo que hay algo en el programa que le da a la gente permiso para cuidar su propia salud mental. Y eso es, siento que, algo nuevo para nosotros, los humanos en esta sociedad, que se nos permita hablar de ello y disfrutarlo... y pedir ayuda. Así que me alegra que lo estemos haciendo y me alegra que la industria también esté interesada en ello. "Realmente no pensé que esto sucedería alguna vez. Quiero decir, ciertamente era consciente de que los Emmy eran una cosa y que algún día podría estar en consideración para uno, pero no parecía posible. Así que se siente un poco como un sueño", dijo Urie, nominado a mejor actor de reparto en una serie de comedia, en una entrevista. Tony Gilroy de “Andor” "Estoy realmente feliz de ver que el lado técnico de nuestro programa fue reconocido y Michael Wilkinson y Luke Hall y los departamentos de sonido y el departamento de efectos visuales. Pensé que realmente se pasó un poco por alto la última vez. Desearía que hubiera habido más para los actores", dijo Gilroy, nominado a mejor serie dramática y música y letra original, en una entrevista. Stephen Graham de “Adolescence” "Aturdido es una buena palabra, ¿no? (Estoy) tan feliz y tan lleno de gratitud por el conjunto, por la pieza en sí, como un todo, como un colectivo...

Solo el hecho de que no hay una persona específica o no hay una cosa específica, sino que cada elemento ha sido reconocido, y ser parte de un conjunto tan maravilloso, para mí, es de lo que se trata todo". — Graham fue nominado tanto a mejor actor como a escritura destacada en una serie limitada o película, en una entrevista.

Connor Tomlinson por “Love On The Spectrum”

"Eso es increíble... Me siento como un duende en el Día de San Patricio". — Connor Tomlinson, una estrella de reality en "Love On The Spectrum", en un mensaje de video.

Jenny Slate por “Dying for Sex”

"Me siento realmente orgullosa, realmente orgullosa de nuestro programa. Realmente orgullosa de (la inspiración del programa y productora) Nikki Boyer y todo el trabajo que ha hecho. Y simplemente me siento tan feliz de que este trabajo haya llegado a mi vida. Ha sido una especie de felicidad tras otra.

"Nuestro programa realmente permite a las personas pensar en las elecciones que quieren hacer por sí mismas para que puedan tener más, para que puedan entrar en la forma en que realmente se ven a sí mismas, ya sabes, como ser la persona que sienten que son, pero de alguna manera están impedidas de ser". — Slate, nominada a mejor actriz de reparto en una serie limitada o película, en una entrevista desde su casa en Massachusetts.

___

Entrevistas realizadas y compiladas por los periodistas de Associated Press Hilary Fox, Liam McEwan, Brooke Lefferts, Itzel Luna, Jocelyn Noveck, Ryan Pearson y Alicia Rancilio.

___

Para más cobertura sobre los premios Emmy de este año y programas de televisión recientes, visita: https://apnews.com/hub/television

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.