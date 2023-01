Setién: "Al Real Madrid nunca hay que darle por vencido"

"El Madrid es el Madrid y ya sabíamos que siempre te somete a una exigencia enorme"

MADRID, 20 Ene. 2023 (Europa Press) -

El entrenador del Villarreal, Quique Setién, reconoció que al Real Madrid, su verdugo este jueves en octavos de final de la Copa del Rey, "nunca hay que darle por vencido", al mismo tiempo que destacó lo "justos" que llegaron al encuentro, marcado por las bajas de algunos de sus jugadores más importantes.

"Les hemos superado tanto en la primera parte que luego en la segunda las cosas han cambiado. El Madrid es el Madrid y ya sabíamos que siempre te somete a una exigencia enorme cuando bajas un poco la intensidad. Nosotros no podíamos mantener esa exigencia de la primera parte y luego nos ha condenado algunos balones que hemos perdido. El Madrid tiene grandísimos futbolistas. No es fácil defenderles 90 minutos. Al Real Madrid nunca hay que darle por vencido", reconoció el técnico en rueda de prensa.

El cántabro destacó la superioridad de los blancos en la segunda parte, aunque insistió en el cansancio de sus jugadores. "La mejoría del Madrid en la segunda parte viene porque han salido jugadores muy frescos y nosotros estábamos un poco cansados. Esto se ha notado. Se producen desajustes y ellos los han aprovechado. Cuando no consigues coordinar bien esa presión sufres y eso nos ha pasado", expresó.

"A nadie le gusta perder. Creo que podíamos haber pasado, pero a veces el fútbol es incierto y más cuando hay equipos que son capaces de generar situaciones de peligro y hacerte goles. Creo que estábamos un poco justos en algunos puestos y que nos ha afectado tener que hacer esas sustituciones. El Madrid ha aprovechado bien ese punto. No quiero poner disculpas pero tenemos seis jugadores lesionados, todos muy importantes. Aún con todo hemos hecho un gran partido, pero no hemos podido", añadió.

El preparador del Villarreal, que recalcó la importancia de las lesiones que sufrió en su defensa, volvió a reconocer el "gran nivel" del rival. "Es verdad que Albiol y Foyth son dos futbolistas con una gran experiencia y que leen muy bien los partidos, pero Raúl (Cuenca) y Aisa (Mandi) lo han hecho muy bien cuando han tenido que salir. Todos sabemos que hoy hemos visto jugadores del Madrid en un gran nivel. No es fácil defenderlos ni con unos, ni con otros, aunque la experiencia ayude mucho", apuntó.

Por último, el técnico no quiso hablar del colegiado, aunque cuestionó algunas de sus decisiones. "Analizar todas las acciones no es fácil desde el banquillo. Algunas las he visto de cerca y creo que se han sancionado cuando no deberían. Son decisiones que entiendo que el árbitro se pueda equivocar. Igual que con el penalti que me ha parecido claro. Da lo mismo lo que pensemos ya no hay quien lo cambie", concluyó.

Europa Press