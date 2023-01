Setién: "Modric es el jugador que me hubiera gustado ser"

El entrenador del Villarreal CF, Quique Setién, analizó este jueves el partido ante el Real Madrid, que se disputará este sábado en el Estadio de la Cerámica, al mismo tiempo que destacó la figura de Luka Modric en el juego de los blancos, como un jugador al que le hubiera gustado parecerse en su etapa como futbolista.

"En el Madrid hay jugadores extraordinarios en todas las posiciones, muchas veces he hablado de Modric, que me parece un jugador de ensueño. La verdad es que Modric es el jugador que me hubiera gustado ser a mí, un futbolista que ve el fútbol con gran claridad y que tiene muchísima calidad. Que da igual la edad que tenga, siempre juega al máximo nivel", señaló el técnico en rueda de prensa.

El cántabro analizó también el partido y alabó el juego de un Real Madrid con futbolistas "rápidos, fuertes e inteligentes". "Podemos esperar cualquier cosa del Real Madrid. Cuando tiene que defender lo hace muy bien porque son futbolistas rápidos, fuertes e inteligentes y, cuando están cerca de su área, son consistentes", indicó.

"No tenemos que descubrir al Real Madrid a estas alturas. Sabemos que es un grandísimo equipo con grandes jugadores y que seguro nos va a comprometer mucho. Nosotros ahora podemos afrontar el partido con optimismo e ilusión porque estamos en un buen momento de confianza y sensaciones. Esto nos ayudará ante el Madrid", expresó.

En este sentido, el preparador confesó tener claro el plan de partido que quiere proponer, siempre desde la posesión de la pelota. "Sabemos que debemos tener mucha seguridad con el balón. Habrá momentos en los que podremos dominar el espacio para evitar que salgan con jugadores rápidos. Esta parte es fundamental si queremos sacar adelante el partido. Por nuestra parte, debemos aprovechar las ocasiones que tendremos cuando generemos", apuntó.

"Lo que me gustaría es que lo que propongamos de verdad para este partido lo veamos en el campo. Tenemos que ser capaces de mantener la concentración y los momentos porque rivales como el Madrid te hacen un gol más fácil que otros, pero si somos inteligentes seguro que seremos capaces de hacerles daño", añadió.

Además, Setién valoró las posibilidades de alcanzar posiciones europeas en LaLiga, aunque quiso ser precavido. "Ahora mismo no creo que podamos hacer una valoración real de la situación por las plazas europeas. Nadie puede sacar conclusiones definitivas sobre lo que va a pasar porque queda mucho", explicó.

"Los equipos pasan por momentos y una racha buena te mete arriba, pero una mala te saca de ahí. Ganar cuesta mucho y en LaLiga hay mucha igualdad y todo el mundo sufre. El que más regularidad tenga y quizás un punto de suerte, estará, pero esto no se decidirá hasta que estemos cerca de terminar la competición", concluyó.

Europa Press