Seúl confía en un resultado positivo de la negociación comercial con washington

Por Hyunsu Yim

SEÚL, 22 abr (Reuters) - El presidente en funciones de Corea del Sur, Han Duck-soo, espera que las conversaciones comerciales de esta semana con Estados Unidos allanen el camino hacia un resultado mutuamente beneficioso, según dijo durante una reunión de gabinete celebrada el martes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso aranceles recíprocos del 25% a las importaciones de bienes procedentes de Corea del Sur a principios de este mes, que se han pausado durante 90 días. Los aranceles a los sectores del automóvil y el acero se mantienen en el 25%.

La reunión se programó a petición de Estados Unidos, dijo Han, y se celebrará en Washington el 24 de abril. En declaraciones a la prensa antes de su partida a Washington el martes, el ministro de Finanzas, Choi Sang-mok, dijo que su objetivo era volver después de "abrir la puerta" a conversaciones que reforzaran la alianza entre Corea del Sur y EEUU El ministro de Industria, Ahn Duk-geun, también asistirá a la reunión conjunta con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el representante de Comercio de EEUU, Jamieson Greer. Se espera que las conversaciones abarquen exenciones o reducciones arancelarias recíprocas, además de aranceles sobre los automóviles y el acero, según informó el martes el Ministerio de Industria en un comunicado. El Ministerio indicó por separado que se estaba coordinando con EEUU una agenda específica que aún no se ha confirmado. El diario surcoreano Maeil Business ha informado de que las dos partes podrían discutir la posibilidad de que Seúl se sume a los esfuerzos de Estados Unidos para frenar el comercio con China, sin citar una fuente clara. China acusó el lunes a Washington de abusar de los aranceles y advirtió a los países de que no lleguen a un acuerdo económico más amplio con EEUU en perjuicio de Pekín.

Han dijo el lunes que el proceso de consultas con Estados Unidos "puede ser difícil". Trump ha dicho anteriormente que compartir el coste de mantener los soldados estadounidenses en Corea del Sur formaría parte de un acuerdo integral con Seúl, algo que los dirigentes surcoreanos han dicho que no está sujeto a negociación. Sin embargo, han dicho que la cooperación en construcción naval es una "carta muy importante" que tiene el país y que la participación en un proyecto de gas en Alaska podría formar parte del paquete comercial. En una reciente entrevista con el Financial Times, Han "señaló su disposición, en función de los temas, a reabrir un acuerdo de reparto de costes", después de que la semana pasada el ministro de Finanzas dijera a los parlamentarios que los costes de defensa no eran objeto de negociación.

(Información de Hyunsu Yim; información adicional de Joyce Lee; edición de Ed Davies, Rachna Uppal y Jason Neely; edición en español de María Bayarri Cárdenas)