Seúl dice que reunión entre EE.UU. y Corea del Norte en cumbre de APEC no se puede "descartar"
Una reunión entre Corea del Norte y Estados Unidos al margen de la cumbre de la APEC de este año en
Una reunión entre Corea del Norte y Estados Unidos al margen de la cumbre de la APEC de este año en Corea del Sur no se puede "descartar", según un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores surcoreano.
Las relaciones entre Pyongyang y Washington se encuentran en un punto muerto desde que una cumbre de alto nivel entre el líder norcoreano Kim Jong Un y el presidente Donald Trump en 2019 fracasó por las sanciones y las pretensiones nucleares de ese hermético país dotado de armas atómicas.
Desde entonces Corea del Norte se ha declarado en repetidas ocasiones un Estado nuclear "irreversible", aunque Kim ha mostrado recientemente su disposición a reanudar el diálogo con Washington.
Un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur dijo el viernes en Nueva York que esas conversaciones podrían tener lugar al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que comenzará el próximo 31 de octubre.
"No podemos descartar esa posibilidad", aseguró ese responsable cuando se le preguntó sobre la posible reunión.
Se prevé que Trump asista al foro, que tendrá lugar en la ciudad surcoreana de Gyeongju hasta el 1 de noviembre.
