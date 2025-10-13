Seúl planea la construcción del primer búnker nuclear civil bajo un complejo de viviendas públicas

Por Joyce Lee

SEÚL, 13 oct (Reuters) -

Las autoridades de Seúl planean construir el primer búnker civil de la capital surcoreana capaz de resistir un ataque nuclear bajo un complejo de viviendas públicas para 2028, según informó el lunes un responsable del Gobierno de la ciudad, para protegerse de las amenazas del Norte.

El Gobierno metropolitano y Seoul Housing and Communities Corp planean el refugio para 999 hogares diseñado para resistir ataques nucleares, biológicos o químicos, dijo el responsable.

El búnker, situado en el sótano del complejo de viviendas, tendrá una superficie de 2147 metros cuadrados, podrá albergar hasta 1020 personas a la vez y estará equipado para 14 días de supervivencia.

El periódico Seoul Shinmun, que informó por primera vez del plan, dijo que era la primera medida de este tipo adoptada por un Gobierno local ante la creciente amenaza nuclear de la vecina Corea del Norte.

En un multitudinario desfile militar celebrado el viernes, Corea del Norte mostró sus últimos misiles balísticos, capaces de transportar cabezas nucleares a objetivos en Corea del Sur o tan lejos como Estados Unidos. El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, ha afirmado que la vía más realista para reducir el riesgo del Norte es conseguir la congelación de la fabricación de bombas y misiles nucleares, pero Pionyang ha rechazado por ahora las propuestas diplomáticas.

Corea del Sur tiene casi 19.000 refugios antiaéreos en todo el país, más de 3200 de ellos en Seúl, pero la gran mayoría no están construidos para proteger contra ataques nucleares, químicos o biológicos.

En su mayoría están situados en estaciones de metro o en sótanos y aparcamientos de apartamentos privados y edificios comerciales designados como refugios con el consentimiento de los propietarios.

