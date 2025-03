Seven Seas Water Group y la APUA entregan la desalinizadora de Ffryes Beach en tiempo récord

ST. JOHN'S, Antigua--(BUSINESS WIRE)--mar. 25, 2025--

La Autoridad de Servicios Públicos de Antigua (APUA) y Seven Seas Water Group (SSWG), proveedor multinacional de Water-as-a-Service ® (WaaS ® ), anunciaron conjuntamente la apertura de la planta desalinizadora por ósmosis inversa de agua de mar (o SWRO, por sus siglas en inglés) de Ffryes Beach. La planta, con una capacidad de 1 millón de galones imperiales al día (IMGD), dará servicio a las zonas circundantes. Está situada junto a las instalaciones de APUA en Ffryes Beach.

Left to right: John Bradshaw, General Manager APUA, Hon. Melford Nicholas, Minister of Public Utilities, H.E. Sir Rodney Williams, Governor General of Antigua and Barbuda, Erik Arfalk, SVP Business Development SSWG, Tabitha Snowbarger, Antigua and Barbuda Country Officer, U.S. Embassy, John Maginley, SSWG Local Business Advisor, Dan Kennedy, Chief Operating Officer SSWG

Esta es la primera de las dos plantas SWRO que la APUA y SSWG anunciaron como parte de su acuerdo WaaS ® en marzo de 2024. Una vez terminada, la planta producirá hasta 3 millones de IMGD diarios de agua potable para la población de Antigua. En lo que respecta a la segunda planta, estará situada junto a las actuales instalaciones Iván Rodríguez de la APUA y se espera que comience a producir agua en el tercer trimestre de este año. Por medio de estas plantas se asegurará un suministro garantizado de agua potable de alta calidad para Antigua durante los próximos 12 años.

El honorable Melford Nicholas, ministro de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Servicios Públicos y Energía, destacó la importancia de este logro: «Estoy muy impresionado por la rapidez con la que los equipos de la APUA y SSWG han trabajado para poner en marcha esta planta en tan solo 10 meses desde la firma del contrato. El volumen adicional que aportará será fundamental para Antigua y marcará el inicio de nuestros ambiciosos esfuerzos por suministrar agua segura en toda la isla. Mi más sincero agradecimiento a los equipos de la APUA y SSWG».

John Bradshaw, director general de la APUA, expresó su entusiasmo: «Con la creciente demanda del turismo, los cruceros y los residentes, estoy encantado de ampliar nuestra capacidad de suministro de agua potable fiable y de alta calidad. El modelo Water-as-a-Service ® encaja a la perfección con nuestra misión de suministrar agua asequible, segura y fiable, permitiendo al mismo tiempo una rápida expansión. Quiero agradecer a todos los que han participado y espero seguir avanzando en este viaje».

Henry Charrabé, director ejecutivo de Seven Seas Water Group, destacó la estrecha colaboración con el Gobierno de Antigua y la APUA, y declaró:

«Es un honor para nosotros apoyar al ministro Nicholas y el compromiso de la APUA de ampliar y mejorar las infraestructuras hídricas locales. La entrega de esta planta en menos de un año resalta nuestra capacidad para desplegar soluciones hídricas con rapidez y eficacia. Esperamos seguir reforzando nuestra presencia en la región y continuar proporcionando soluciones Water-as-a-Service ® sostenibles y a largo plazo para el pueblo de Antigua».

Acerca de Seven Seas Water Group

Con sede en Tampa y operaciones en EE. UU., el Caribe y Latinoamérica, Seven Seas Water Group (SSWG) suministra cada año más de 20 000 millones de galones de agua a clientes industriales, comerciales, gubernamentales, municipales y del sector hostelero. SSWG diseña, construye, posee y opera, entrega nuevas instalaciones, o adquiere y moderniza instalaciones existentes, con el objetivo de optimizar la transferencia de riesgos del proyecto entre los sectores público y privado. Con una excelente reputación en soluciones descentralizadas de tratamiento de agua y aguas residuales, el enfoque «Water-as-a-Service ® » de SSWG busca ayudar a resolver los retos globales de infraestructuras de agua y aguas residuales.

Acerca de APUA

La Autoridad de Servicios Públicos de Antigua (APUA) se fundó el 4 de julio de 1973, de conformidad con la Ley de Servicios Públicos. La APUA funciona como una organización tripartita que presta servicios de electricidad, telecomunicaciones y agua a los residentes de Antigua y Barbuda, garantizando que cumplan normas de calidad fiables, asequibles y reconocidas internacionalmente.

