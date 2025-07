"Severance" y "The Penguin" lideran las nominaciones a los premios Emmy

(Agrega detalles y contexto; añade autor y procedencia)

Por Lisa Richwine

LOS ÁNGELES, 15 jul (Reuters) - El thriller psicológico "Severance" de Apple TV+ y la serie policíaca de HBO "The Penguin" recibieron el martes el mayor número de nominaciones a los premios Emmy de televisión, superando a "The Studio" y "The White Lotus".

"Severance" recibió 27 nominaciones y peleará por la estatuilla en la categoría de mejor drama junto a "Andor", "The Pitt" y "The White Lotus", entre otras.

"The Penguin", ambientada en el universo de DC Comics y protagonizada por Colin Farrell, obtuvo 24 nominaciones y competirá por el premio a la mejor serie limitada con "Adolescence", el éxito de Netflix, entre otras.

La sátira de Hollywood "The Studio" y "The White Lotus", sobre veraneantes en un complejo de lujo, recibieron 23 nominaciones cada una.

Entre los nominados a comedia están la vigente ganadora, "Hacks" y la triunfadora anterior, "The Bear", además de "Nobody wants this" y "Abbott Elementary".

Noah Wyle recibió su primera nominación a los Emmy desde 1999 por su papel de médico de urgencias en "The Pitt". En su día fue nominado cinco veces por su papel en "ER", pero nunca ganó.

Harrison Ford, de 83 años, obtuvo su primera nominación al Emmy, por su interpretación de un terapeuta gruñón en "Shrinking".

Otros nominados destacados fueron Farrell, los actores de "The Bear" Jeremy Allen White y Ayo Edebiri, la estrella de "Hacks" Jean Smart, Kathy Bates por "Matlock" y Pedro Pascal y Bella Ramsey por "The last of us".

Los ganadores de los Emmy, los máximos galardones de la televisión, se darán a conocer en una ceremonia con alfombra roja transmitida en vivo por CBS el 14 de septiembre. El cómico Nate Bargatze será el presentador.

Los galardonados serán elegidos por los cerca de 26.000 intérpretes, directores, productores y otros miembros de la Academia de Televisión.

(Reporte adicional de Danielle Broadway y Dawn Chmielewski; editado en español por Carlos Serrano)