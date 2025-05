Severino, lanzador de los Atléticos, se prepara para 1er duelo contra su excompañero Judge

WEST SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Luis Severino pasó años como compañero de Aaron Judge en los Yankees de Nueva York, maravillándose ante su prodigioso poder y habilidad como bateador.

Severino se enfrentará a Judge por primera vez este fin de semana. Tiene programado abrir por los Atléticos el domingo en el final de la serie contra los Yankees.

"Estoy emocionado", expresó el dominicano el viernes antes del inicio de la serie. "Sólo estoy tratando de averiguar qué lanzarle a Judge".

Ningún lanzador ha podido descifrar eso esta temporada. Judge ha tenido un comienzo fulgurante después de comenzar lentamente las temporadas recientes.

Judge llega al fin de semana liderando las mayores en casi todas las categorías ofensivas principales. Está bateando para .400 con 12 jonrones, 34 carreras impulsadas, 34 anotadas, un promedio de embasado de .491 y un porcentaje de slugging de .750.

"Usualmente ésta es la parte mala de la temporada, el primer mes", comentó Severino. "Es increíble lo que puede hacer. Es un jugador muy bueno. Incluso cuando no le va bien, siempre es la misma persona. Por eso es uno de mis compañeros favoritos... Siento que cada año mejora. No sé cómo".

Severino estuvo con los Yankees de 2015 a 2023, con un récord de 54-37 y una efectividad de 3.79. Está previsto que enfrente a los Yankees por primera vez en su carrera después de no topárselos el año pasado cuando estaba en los Mets de Nueva York.

Severino fue noticia el año pasado cuando dijo que los Yankees "sólo tienen dos buenos bateadores", en referencia a Judge y al exjardinero dominicano de Nueva York Juan Soto. Severino no quiso decir cuántos buenos bateadores tienen los Yankees este año aparte de Judge.

Explicó que no ha visto mucho debido a la diferencia de tres horas en el horario.

El manager de los Yankees, Aaron Boone, dijo que no hay mala voluntad y que "así es Sevy". Añadió que sólo tiene buenos recuerdos de su tiempo con Severino y está feliz de que su exjugador haya estado saludable desde que dejó los Yankees después de hacer solo 40 aperturas en sus últimos cinco años con el equipo debido a una serie de lesiones.

"Amo a la persona. Amo al competidor", manifestó Boone. "Mucha grandeza con nosotros, pero obviamente muchas lesiones que tuvo que superar. Pero lo que me alegra por él y me enorgullece de él es su dedicación continua. No es fácil cuando tienes una serie de lesiones significativas que realmente le costaron mucho tiempo y en el apogeo de su carrera. Siento que ha salido de eso y ha hecho un gran trabajo aprendiendo a navegar por eso, aprendiendo a trabajar a través de eso".

