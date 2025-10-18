Sevilla de Almeyda pierde en casa 1-3 ante el Mallorca

Trece días después de golear 4-1 al Barcelona, el Sevilla entrenado por el argentino Matías Almeyda dejó escapar los tres puntos del Estadio Sánchez Pizjuán tras perder 1-3 ante el Mallorca, que con la victoria abandona el puesto de colista de LaLiga.

Rubén Vargas (16) inauguró el marcador para el conjunto andaluz, pero el conjunto balear dio la vuelta con un tanto del kosovar Vedat Muriqi (67) y un doblete del joven delantero Mateo Joseph (72 y 77).

Con esta victoria, el Mallorca asciende de manera provisional a la 16ª posición, con ocho puntos, mientras que el Sevilla se queda séptimo con 13 unidades.

En este choque, los jugadores tampoco se movieron los diez primeros segundos, al igual que el viernes al inicio del Oviedo-Espanyol, como protesta por la disputa programada en Miami del partido Villarreal-Barcelona, el 20 de diciembre.

Al igual que el viernes, en la señal televisiva ofrecida por LaLiga, no se pudo ver cómo los 22 futbolistas permanecían quietos mientras esperaban que transcurriera el tiempo.

La realización se centró en un plano cenital sobre el círculo central y con el rótulo de LaLiga con el lema "Compromiso con la paz" en referencia al conflicto entre Israel y Palestina.

