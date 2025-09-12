Sevilla de Almeyda sigue sin despegar

El Sevilla del DT argentino Matías Almeyda no pudo pasar del empate en su estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante el recién ascendido Elche (2-2), en el partido que abrió este viernes el telón de LaLiga española.

Isaac Romero abrió el marcador para los andaluces (28), pero el portugués André Silva (54) y el delantero español Rafa Mir (69) remontaron para los ilicitanos, antes de que Peque llevase las tablas definitivas al marcador (85).

El Sevilla, que venía de ganar en Girona justo antes del parón internacional, sigue sin poder ofrecer una victoria delante de su afición y se estanca en segunda mitad de tabla con cuatro puntos.

El Elche de Éder Sarabia, por su parte, sigue sin conocer la derrota en su regreso a primera, donde ocupa el sexto puesto con tres empates y una victoria.

iga/raa/