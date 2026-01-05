Sevilla de Almeyda vuelve a perder, peligro para el técnico argentino

El Sevilla, entrenado por el argentino Matías Almeyda, perdió 3-0 contra el Levante, este domingo en la 18ª jornada de LaLiga, y suma su 10 derrota en lo que va del campeonato español, la tercera consecutiva, con lo que sigue perdiendo posiciones en la tabla clasificatoria.

Iker Losada (45+2), Carlos Espí (77) y Carlos Álvarez (90+4) fueron los autores de los goles de la victoria del Levante, que con los tres puntos abandona provisionalmente el puesto de colista, a la espera del resultado del Oviedo contra el Alavés.

La derrota, en cambio, deja en una posición muy debilitada a Almeyda, ya que el Sevilla, en medio de rumores sobre una eventual venta del club, es undécimo con 20 puntos, aunque podría acabar la jornada en la parte baja de la clasificación.

bur-mcd(cl