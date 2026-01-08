Sevilla, Real Sociedad y Valencia, tres históricos en problemas en LaLiga

En un fin de semana con los grandes del fútbol español disputando la Supercopa en Arabia Saudita, parte del interés de la 19ª jornada se centrará en la suerte de Sevilla, Real Sociedad y Valencia, tres históricos en dificultades, con la amenaza del descenso en el horizonte.

El Sevilla de Matías Almeyda, undécimo con 20 puntos, solo cuatro por encima de la zona de descenso, se ha complicado la vida tras tres derrotas consecutivas, la última el pasado domingo por 3-0 ante el Levante (19º) en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Estos resultados han debilitado la posición de Almeyda, cuyo equipo cerrará la jornada el lunes en Sevilla frente a un Celta que pelea por disputar competición europea la próxima temporada (7º clasificado).

El mal comienzo de temporada de la Real Sociedad supuso la llegada del estadounidense Pellegrino Matarazzo al banquillo antes del parón navideño, en sustitución de Sergio Francisco.

- Villarreal a consolidar el podio -

El viernes, el nuevo técnico de la Real Sociedad, 15º clasificado con 18 puntos (dos por encima del descenso) buscará mantener frente al Getafe (10º) en el Coliseum las buenas sensaciones encontradas en el empate a uno ante el Atlético el pasado domingo en Anoeta.

Más complicada aún es la situación del Valencia, antepenúltimo con 16 unidades y en zona de descenso, se jugará contra el Elche (9º) en Mestalla ante una afición muy molesta por el rendimiento de su equipo y con la necesidad de sumar para escapar de la zona baja, después de perder contra el Celta (4-1) en Vigo el pasado sábado.

Con los grandes disputando la Supercopa y con sus partidos de la 19ª jornada ya disputados, el Villarreal luchará por afianzar el sábado la tercera posición ante el Alavés.

La escuadra amarilla suma 38 puntos, los mismos que el Atlético, a seis del Real Madrid (2º) y 11 menos que el líder Barcelona, aunque cuenta con dos partidos menos que sus rivales.

-- Programa de los partidos de la 19ª jornada de LaLiga y tabla de clasificación:

- Viernes:

(20h00 GMT) Getafe - Real Sociedad

- Sábado:

(13h00 GMT) Real Oviedo - Betis

(15h15 GMT) Villarreal - Alavés

(17h30 GMT) Girona - Osasuna

(20h00 GMT) Valencia - Elche

- Domingo:

(13h00 GMT) Rayo - Mallorca

(15h15 GMT) Levante - Espanyol

- Lunes:

(20h00 GMT) Sevilla - Celta

- Ya disputados:

Barcelona 3 Raphinha (26), Olmo (65), Torres (90+6)

Atlético de Madrid 1 Baena (19)

Athletic 0

Real Madrid 3 Mbappé (7, 59), Camavinga (42)

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Barcelona 49 19 16 1 2 53 20 33

2. Real Madrid 45 19 14 3 2 41 17 24

3. Villarreal 38 17 12 2 3 34 16 18

4. Atlético de Madrid 38 19 11 5 3 34 17 17

5. Espanyol 33 18 10 3 5 22 19 3

6. Betis 28 18 7 7 4 30 24 6

7. Celta 26 18 6 8 4 24 20 4

8. Athletic 24 19 7 3 9 17 25 -8

9. Elche 22 18 5 7 6 24 23 1

10. Getafe 21 18 6 3 9 14 23 -9

11. Sevilla 20 18 6 2 10 24 29 -5

12. Osasuna 19 18 5 4 9 18 21 -3

13. Alavés 19 18 5 4 9 15 21 -6

14. Rayo 19 18 4 7 7 14 21 -7

15. Real Sociedad 18 18 4 6 8 22 26 -4

16. Mallorca 18 18 4 6 8 20 26 -6

17. Girona 18 18 4 6 8 17 34 -17

18. Valencia 16 18 3 7 8 17 30 -13

19. Levante 13 17 3 4 10 20 29 -9

20. Real Oviedo 12 18 2 6 10 8 27 -19