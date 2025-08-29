Sevilla refuerza su defensa con Azpilicueta

El Sevilla anunció este viernes el fichaje del experimentado defensa español César Azpilicueta, que llega al club andaluz como agente libre tras acabar en junio su contrato con el Atlético de Madrid.

“El Sevilla FC ha alcanzado un acuerdo con el defensor internacional español César Azpilicueta, que firma por una temporada con opción a otra para reforzar la zaga del conjunto nervionense”, explicó el club entrenado por el argentino Matías Almeyda en su comunicado.

Azpilicueta, de 36 años, prolonga así su estancia en la Liga española, después de dos años en el Atlético de Madrid y cuando habían sonado nombres de formaciones de otros países como eventual destino.

Tras darse a conocer en el Osasuna, el equipo de su tierra y donde se formó, dio el salto al Marsella (2010-2012) y de ahí al Chelsea (2012-2023), donde desarrolló la parte principal de su carrera.

Con el equipo londinense disputó 508 partidos, marcó 17 goles y dio 51 asistencias, consiguiendo un palmarés impresionante, con una Liga de Campeones y un Mundial de Clubes en 2021, además de dos Premier League, una Copa de Inglaterra, una Copa de la Liga inglesa y una Supercopa de Europa.

Con la selección española absoluta disputó tres Mundiales y dos Eurocopas, sin conseguir títulos.

Lo más cerca que estuvo de ello fueron los subcampeonatos en la Copa de las Confederaciones de 2013 y en la Liga de Naciones de la UEFA en 2021.

