Sevilla se refuerza con el veterano goleador chileno Alexis Sánchez

El Sevilla FC anunció este lunes el fichaje por una temporada del chileno Alexis Sánchez, el experimentado exatacante del Barcelona, Arsenal, Manchester United e Inter de Milán.

“Con una trayectoria al alcance de muy pocos y tras pasar por buena parte de los clubes más importantes del panorama futbolístico, Alexis llega a Nervión para aportar su experiencia y su olfato goleador”, señaló el club andaluz en un comunicado.

El jugador había rescindido de mutuo acuerdo su contrato con el Udinese este mismo lunes, con la intención de unirse al conjunto hispalense, que al final se hizo oficial rozando la medianoche.

Sánchez reemplazará al extremo belga Dodi Lukebakio, máximo goleador sevillista la pasada campaña, que fue traspasado al Benfica también este lunes.

El futbolista, de 36 años, se pondrá en manos del argentino Matías Almeyda para intentar recuperar su mejor forma.

El pasado curso, apenas disputó 14 encuentros oficiales debido a una lesión en el gemelo, pero también a su mala relación con el entrenador alemán Kosta Runjaic.

El veterano jugador vuelve a La Liga once años después de dejar el Barcelona, donde estuvo desde 2011 hasta 2014.

En el Barça, jugó 141 partidos oficiales y marcó 47 tantos, además de repartir 35 asistencias. Durante ese periodo, conquistó una Liga, dos Copas del Rey, dos Supercopas de España, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

Más tarde, Sánchez vistió las camisetas del Arsenal, Manchester United, Olympique de Marsella e Inter de Milán, además de haber militado antes en el Colo Colo y River Plate.

En su palmarés, también cuenta como máximo goleador de la selección chilena, con la que ha anotado 51 tantos en 168 encuentros y con la que ha ganado las Copas América de 2015 y 2016.

rsc/dr