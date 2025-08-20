Seville gana los 100 m en Lausana, Lyles, de nuevo derrotado
El jamaicano Oblique Seville se llevó bajo la lluvia la victoria en los 100 metros de la reunión...
- 1 minuto de lectura'
El jamaicano Oblique Seville se llevó bajo la lluvia la victoria en los 100 metros de la reunión de Lausana de la Liga de Diamante de atletismo, por delante del campeón olímpico de la distancia, el estadounidense Noah Lyles, que sufrió este miércoles una nueva derrota.
A menos de un mes del Mundial de Tokio (13-21 septiembre), Lyles no ha ganado ninguna competición de 100 metros esta temporada y sigue sembrando dudas sobre si será capaz de revalidar el título logrado hace dos años en Budapest.
Esta vez el estadounidense, de 28 años, fue segundo con un crono de 10 segundos y 2 centésimas, superado por un Seville que paró el reloj en 9,87, mientras que el también jamaicano Ackeem Blake fue tercero con 10,02, el mismo tiempo que Lyles.
Seville, de 24 años, ya había vencido a Lyles en julio en Londres, en la que era la primera competencia de 100 metros para el atleta de Florida desde su oro olímpico del año pasado en París.
El pasado sábado, Lyles fue derrotado por otro atleta de Jamaica, Kishane Thompson, subcampeón olímpico y que fue baja de última hora por un problema físico en esta reunión Athletissima en la ciudad suiza.
Thompson es el hombre que ha corrido más rápido la línea recta en lo que va de 2025, con el 9,75 que firmó el pasado junio en Kingston.
