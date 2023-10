Nueva york--(business wire)--oct. 5, 2023--

Pictured (left to right): Thomas Elzinga, Randy Delbert Letang, Christopher Brown, Mariano Rivera, Nicolas Barquin (Photo: Business Wire)

SGP BioEnergy obtiene un compromiso de $250 millones de Global Emerging Markets ("GEM") para su Biorrefinería Ciudad Dorada en Panamá y su ecosistema de residuo cero, lo que supone un compromiso financiero transformador para el crecimiento de la energía sostenible

SGP BioEnergy ("SGP") anuncia un compromiso de capital de $250 millones de Global Emerging Markets (GEM), un grupo privado europeo de inversión alternativa, para apoyar el desarrollo de la Biorrefinería Ciudad Dorada en Colón, Panamá, y para sentar las bases para el transformador Ecosistema Cero Residuos de SGP.

Biorrefinería Ciudad Dorada: un faro mundial La Biorrefinería Ciudad Dorada está llamada a convertirse en una de las mayores biorrefinerías avanzadas del planeta y revolucionará el desarrollo del sector de los biocombustibles avanzados. Situada en el Canal de Panamá, la biorrefinería producirá hasta 180.000 barriles diarios y generará hasta 405.000 toneladas métricas de hidrógeno verde al año, con acceso inmediato a más de 1900 puertos internacionales.

Como parte de la plataforma del Ecosistema Cero Residuos de SGP, el proyecto de la Biorrefinería Ciudad Dorada pretende alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) de las Naciones Unidas. El modelo vanguardista de SGP combina beneficio, acceso e impacto para todos, sentando unas bases sólidas para los ecosistemas mundiales de biocombustibles.

Compromiso de GEM El compromiso de capital de $250 millones de GEM podrá utilizarse luego de la cotización pública de SGP. Randy Delbert Letang, consejero delegado de SGP BioEnergy, manifestó de manera rotunda "Asegurar este compromiso de capital de esta escala es uno de los muchos hitos de financiación necesarios para acelerar nuestro camino hacia el cumplimiento de las promesas políticas de las Naciones Unidas mediante la ejecución necesaria para cumplir estos mandatos". Además de su compromiso de capital con SGP, GEM se centra activamente en la identificación y financiación de posibles socios sinérgicos que puedan apoyar el desarrollo de la biorrefinería.

Un movimiento de impacto económico, social y pacífico La Biorrefinería Ciudad Dorada es algo más que un proyecto industrial: es un proyecto que encarna la esencia de una Cultura de Paz y está llamado a crear más de 3 millones de puestos de trabajo con salarios dignos. La Refinería alinea el impacto económico con el crecimiento industrial, promueve la sostenibilidad ambiental y apoya la coexistencia pacífica con la naturaleza y las naciones. "Este proyecto tendrá un impacto rotundo, no solo en Panamá, sino también a nivel mundial", enfatizó Mariano Rivera, inversor de capital y lanzador de los New York Yankees miembro del Salón de la Fama.

Acuerdo histórico entre SGP y Latino Farmers and Ranchers International (LFRI) El anuncio de hoy se produce después de que SGP y la organización Latino Farmers and Ranchers International (LFRI) firmaran un innovador acuerdo definitivo durante la 78. ° sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que SGP y LFRI se comprometieron a desarrollar un mínimo de 10 millones de acres de cáñamo industrial para los esfuerzos de biorrefinería y biomanufactura de SGP. Latinos Farmers and Ranchers International (LFRI) representa a agricultores, ganaderos y productores latinos de todo Estados Unidos y gestiona más de 32 millones de acres de producción.

Calendario del proyecto El desarrollo de las instalaciones está previsto para que la producción de la Fase 1 comience a principios de 2027. Una vez en pleno funcionamiento, la biorrefinería producirá hasta 180.000 barriles al día (2.600 millones de galones al año) de biocombustible avanzado, principalmente combustible de aviación sostenible (SAF), y hasta 405.000 toneladas métricas anuales de hidrógeno verde.

Acerca de SGP BioEnergy SGP BioEnergy es una empresa pionera en el desarrollo de bioenergía con la misión de revolucionar el modo en que el mundo consume energía de forma sostenible. Fundada por el pionero de la bioenergía Randy Delbert Letang, SGP BioEnergy, es una empresa neoyorquina de desarrollo de productos bioenergéticos integrados que tiene un plan para abastecer al mundo de combustibles, energía y productos con bajas emisiones de carbono durante los próximos 100 años a través de un sistema inteligente e integrado. Sin ataduras al sector petrolero tradicional, reunimos una potente red de socios en los sectores agrícola, financiero, manufacturero y tecnológico. No nos limitamos a imaginar un futuro más limpio, sino que lo hacemos realidad para una creciente lista de clientes con visión de futuro y comprometidos con la sostenibilidad.

Pero nuestra visión va más allá de los biocombustibles, la energía y los productos. Estamos comprometidos con la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Por eso diseñamos nuestro emblemático proyecto de biorrefinería Ciudad Dorada como parte de nuestra estrategia de ecosistema de cero residuos con cinco pilares de impacto fundamentales: innovación industrial, capacitación económica, impacto humanitario, responsabilidad y propiedad compartida. Cada pilar se adhiere rigurosamente a los más altos estándares ESG, creando una plataforma cohesiva que aborda de manera integral los objetivos de sostenibilidad global.

Para obtener más información sobre SGP BioEnergy visite: www.SGPBioEnergy.com

Para obtener más información sobre el reciente acuerdo SGP & LFRI visite: https://www.newswire.com/news/sgp-bioenergy-launches-its-ready-grow-feedstock-development-program-22131656

Acerca de GEM Global Emerging Markets ("GEM") es un grupo privado de inversión alternativa de $3400 millones con sede en Luxemburgo y oficinas en París, Nueva York y las Bahamas. GEM gestiona un conjunto diverso de vehículos de inversión centrados en los mercados emergentes y realizó más de 560 operaciones en más de 70 países.

Para obtener más información sobre Global Emerging Markets visite: http://www.gemny.com

