Shai Gilgeous-Alexander gana todo: es el Más Valioso, MVP de las Finales, líder anotador y campeón

OKLAHOMA CITY (AP) — Es el jugador más valioso, el campeón anotador y ahora, un campeón de la NBA junto con el MVP de las Finales de la NBA.

Todo en una sola temporada.

Shai Gilgeous-Alexander ingresó a uno de los clubes más elitistas del juego.

El canadiense de 26 años está ahora en la cima del mundo del baloncesto de casi todas las formas imaginables. Gilgeous-Alexander y el Thunder de Oklahoma City capturaron el título de la NBA el domingo por la noche, venciendo 103-91 a los Pacers de Indiana para ganar las finales en un emocionante enfrentamiento de siete juegos.

Se convierte en el cuarto jugador en la historia de la NBA en ganar el MVP, el MVP de las Finales, el título de máximo anotador y jugar para un campeón en la misma temporada. Kareem Abdul-Jabbar lo hizo una vez, Michael Jordan lo consiguió cuatro veces, y Shaquille O’Neal fue el último en entrar a esa fraternidad, hasta ahora.

“Mucho trabajo duro, muchas horas en el gimnasio”, dijo Gilgeous-Alexander. “Esto no es solo una victoria para mí. Esta es una victoria para mi familia. Esta es una victoria para mis amigos. Esta es una victoria para todos los que estuvieron a mi lado mientras crecía. Esta es una victoria para los fanáticos, los mejores fanáticos del mundo”.

El título corona una temporada en la que el Thunder ganó 84 juegos, empatando en el tercer lugar con más victorias por cualquier equipo en cualquier temporada en la historia de la NBA. Gilgeous-Alexander terminó la temporada con 64 juegos de al menos 30 puntos. Los únicos otros jugadores que anotaron 30 puntos tantas veces en una temporada: Wilt Chamberlain, Rick Barry, Elgin Baylor, Bob McAdoo, James Harden, Jordan y Abdul-Jabbar.

Es una compañía asombrosa. Con el debido respeto a esas leyendas, a Gilgeous-Alexander no le importa. El Thunder es campeón de la NBA. Eso es más que suficiente para él.

“Enfocándome en ser la mejor versión de mí mismo para este equipo de baloncesto, para lo que sea necesario, para la cantidad de juegos que sea, para la cantidad de posesiones que se necesiten, para la cantidad de momentos”, expresó Gilgeous-Alexander. “En última instancia, solo estoy tratando de mantenerme en el momento. Creo que eso es lo que me ha llevado hasta aquí. Eso es lo que me ha ayudado a lograr el premio MVP, lograr todas las cosas que he logrado. Ha ayudado a este equipo a ganar juegos de baloncesto”.

Esto no fue un ataque sorpresa en la escalera del estrellato. Gilgeous-Alexander ha estado subiendo esos peldaños durante años.

Es uno de los únicos dos jugadores —Giannis Antetokounmpo es el otro— en promediar al menos 30 puntos por juego en cada una de las últimas tres temporadas.

Lideró a Canadá a una medalla de bronce (sobre Estados Unidos, nada menos) en la Copa del Mundo en 2023, ha sido All-Star y seleccionado para el primer equipo All-NBA durante tres años consecutivos, jugó en sus primeros Juegos Olímpicos el año pasado y acaba de terminar una temporada en la que registró los mejores números de su carrera en puntos y asistencias por juego.

Anotó 3172 puntos esta temporada, incluidos los playoffs, el noveno más alto por cualquier jugador en la historia de la NBA.

Ah, y ahora es un campeón.

“Está mejorando cada año en casi todo”, dijo el entrenador del Thunder, Mark Daigneault. “Creo que ha mejorado mucho como creador de juego... Y luego es un anotador increíble, e increíblemente eficiente. Nos apoyamos en eso. Él se apoya en eso. Ha aprendido que cuando los equipos se concentran en él y se comprometen demasiado, debe soltar el balón temprano, y creo que eso se refleja en la forma en que hemos jugado ofensivamente a lo largo de la temporada”.

Los oponentes no tienen más remedio que maravillarse de cómo Gilgeous-Alexander hace lo que hace. No es un artista de vuelo alto como Jordan, no es una fuerza imparable de poder como LeBron James, no es un deslumbrante de tres puntos como Stephen Curry. Parece que juega a su propio ritmo la mayor parte del tiempo, en gran parte porque las defensas tienen pocas formas de frenarlo o acelerarlo.

“Shai, es tan bueno”, dijo el guardia de los Pacers, Tyrese Haliburton, quien sufrió una grave lesión en la pierna inferior que lo dejó fuera del juego siete en el primer cuarto, durante la serie. “Es tan escurridizo entre esos espacios. Divide las pantallas, como, no sé cómo lo hace... Es una cobertura realmente difícil”.

Gilgeous-Alexander es la cara del baloncesto en Oklahoma City, está convirtiéndose rápidamente en una de las caras de la NBA —su camiseta es ahora una de las más vendidas— y no es un secreto que es el ícono para los fanáticos en Canadá ahora. Solía ser Steve Nash, el primer canadiense en ganar el MVP de la NBA.

Ahora, Nash tiene ayuda.

“Solo puedes imaginar y emocionarte por todos los niños alrededor del mundo, pero en particular los canadienses que se verán afectados tan positivamente, ya sean jugadores de baloncesto o no, por la forma en que se comporta, por la forma en que ejecuta y se compromete con su profesión”, dijo Nash. “Es notable y es un ejemplo increíble para todos allá afuera, no solo para los niños”.

No hay duda de que Nash tuvo algún impacto en el ascenso de Gilgeous-Alexander en el juego. Otro grande que lo hizo: Kobe Bryant.

Hay paralelismos: tipos de cuerpo similares, incluso formas similares de responder preguntas. Bryant dijo famosamente “el trabajo no está terminado” cuando le preguntaron sobre sus Lakers acercándose a dos victorias de un título un año; Gilgeous-Alexander tuvo un momento similar después de que el Thunder llegó a tres victorias en esta serie, diciendo “no hemos hecho nada”.

Ahora lo han hecho.

“Probablemente sea mi jugador favorito de todos los tiempos”, dijo Gilgeous-Alexander sobre Bryant. “Nunca tuve la oportunidad de conocerlo. Conmigo, con niños de todo el mundo, su influencia ha llegado a las nubes. Será recordado para siempre por el competidor y el jugador de baloncesto que fue. Sí, espero estar en algún lugar cerca de eso como jugador de baloncesto algún día”.

Aún no está allí.

Pero Gilgeous-Alexander se acercó un día más el domingo, cuando alcanzó la cima del baloncesto por primera vez.

“Significa todo”, dijo Gilgeous-Alexander. “Nos levantamos al momento y aquí estamos”.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.