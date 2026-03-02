Shakira impone récord de asistencia con su concierto en el Zócalo de la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Casi 20 años después de su primer concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, Shakira se superó a sí misma y a otros artistas que se han presentado en la principal plaza del país al romper el récord con cerca de 400.000 asistentes el domingo por la noche para cerrar con broche de oro su gira Las Mujeres Ya No Lloran

Las autoridades de la Ciudad de México y la presidenta Claudia Sheinbaum confirmaron la cifra de asistentes al concierto gratuito. Shakira, por su parte, agradeció a los fans que resistieron el sol e incluso acamparon días antes para tener un buen lugar

La suma de asistentes contempló a las personas dentro de la plaza del Zócalo, las calles aledañas y las reunidas en las pantallas gigantes colocadas en el Monumento a la Revolución y en la Alameda Central

Un espectáculo deslumbrante

El concierto gratuito que ofreció Shakira en el Zócalo fue fiel al montaje de sus conciertos privados, incluyendo sus cambios de vestuario, videos, un inflable gigante de una loba, bailarinas y pirotecnia. Tuvo temas como “Soltera”, “Donde estás corazón”, “Suerte” e “Inevitable”, que abarcaron toda su carrera

Fue organizado por el gobierno de la Ciudad de México y Grupo Modelo, que incluyó el concierto en la celebración por los 100 años de Corona, con producción de la promotora Ocesa

“Esto es un sueño”, dijo Shakira. “Muchísimas gracias a todos los que han estado acampando desde temprano bajo el sol. Como siempre, venciendo todos los obstáculos, junto conmigo. Hoy tengo una mezcla de emoción, de nostalgia y de agradecimiento, porque hoy es el último día de nuestra gira en México, mi casa… hoy aquí en el Zócalo, y siempre, para siempre, somos uno”

La presidenta vio el concierto

Sheinbaum dijo en su conferencia matutina del lunes que ella misma vio el concierto discretamente desde una ventana en el Palacio Nacional, uno de los edificios que rodean el Zócalo

“¿Qué tal el concierto de ayer?”, señaló. “La verdad un súper espectáculo, muy bonito”

Sheinbaum señaló que no lo vio completo, pero “claro que desde aquí se oía todo”, también señaló que vio la transmisión del concierto en vivo por internet. Destacó el comportamiento del público

“Muy querida Shakira por las familias mexicanas”, dijo

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, publicó en X una serie de fotografías del Zócalo, también conocido como Plaza de la Constitución

“¡Todavía nos vibra el corazón por lo que vivimos anoche! Nuestra histórica Plaza de la Constitución se llenó de magia, música y muchísima energía con la presencia de Shakira”, escribió Brugada

Los fans se entregaron por horas

Tras el concierto decenas de miles de personas se retiraban sonrientes, entre ellas dos amigas

“Muy buena coordinación por parte de todo su equipo e igual la gente de seguridad”, dijo Jessica Santiago, administradora de empresas de 36 años. “Nos tocó estar hasta adelante, cuando había por ejemplo alguien desmayándose, atendieron todo muy rápido”

Las amigas dijeron que llegaron pasado el mediodía con agua, comida y un paraguas para hacerse sombra

“Contando las horas, pero fue tener mucha paciencia para poderla ver”, dijo Marisela Dávila, una estilista de 51 años. “Teníamos que soportarlo, el tiempo, lo que fuera”

En el primer Zócalo

Cuando Shakira se presentó por primera vez en el Zócalo, el 27 de mayo de 2007, también rompió récords

En ese entonces reunió a cerca de 210.000 asistentes, superando la marca de Café Tacuba de 170.000, establecida en 2005. Al igual que en su más reciente concierto, el de hace casi dos décadas se realizó sin incidentes y tuvo en su repertorio temas como “Estoy aquí”, “Antología” y “Si te vas”

Una gira sin precedentes para Shakira

Aunque Las Mujeres Ya No Lloran World Tour surgió en un momento de mucho pesar para la artista colombiana, después de su publicitada ruptura con Gerard Piqué y de que se le impusiera una multa millonaria por un caso de fraude fiscal en España, ha sido la gira que le ha dado el mayor éxito de su carrera

Ella misma lo ha hecho saber en sus conciertos al compartir con el público que tras este tipo de caídas las mujeres se levantan más sabias y más fuertes

El viernes sumó su 13a fecha en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México con un lleno total ante más de 65.000 aficionados que elevaron la cifra total de asistencia en ese recinto a más de 800.000, una cantidad sin precedentes para el estadio

También le llevó a romper el récord de la artista con el mayor número fechas consecutivas en el GNP Seguros y obtener el Récord Guinness de la gira de música latina más exitosa de la historia