Shakira retoma concierto en perú tras suspensión por "cuadro abdominal"

LIMA, 17 feb (Reuters) - La artista Shakira retomará el lunes su concierto en Perú tras suspender su primera presentación en el país andino luego de ser hospitaliza por un "cuadro abdominal", dijo la cantante colombiana en su sitio de Instagram.

Tras permanecer ingresada casi todo el día del domingo, Shakira dejó por la noche la clínica local donde había sido internada horas antes de su show en el Estadio Nacional de Lima, como parte de su gira mundial "Las mujeres ya no lloran world tour".

En un escueto mensaje por Instagram la cantante dijo que las puertas del estadio se abrirán a las 1600 hora local (2100 GMT) y el concierto comenzará a las 20:25 horas de Lima. El portavoz de Shakira dijo "si, confirmado", al ser consultado por la presentación.

La cantante manifestó al final del día sábado por la red X, tras ser dada de alta: "Gracias a todos por sus mensajes de cariño. Me dan tanta fuerza!!. Los quiero con el alma".

Shakira había informado que debió acudir a urgencias el sábado por la noche y que los médicos que "me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto". No dio detalles sobre ese cuadro abdominal.

"La gente que tenía entradas ya se les ha vuelto el alma al cuerpo, ya que se siente feliz de poder gozar este show el día de hoy. Esperamos la reprogramación para la gente que tiene entradas para el domingo (y se suspendió)", dijo Isabela Torres, una fanática en las afueras del Estadio Nacional de Lima.

La cantante llegó a Perú la madrugada del sábado, después de casi una década desde su ultima presentación en la capital, y fue recibida por cientos de seguidores que abarrotaron el aeropuerto Jorge Chávez. (Reporte de Marco Aquino, editado en español por Daniela Desantis)