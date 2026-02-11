Shakira será la estrella de concierto en playas de Copacabana en mayo, dice alcalde de Río

RÍO DE JANEIRO, 11 feb (Reuters) - La estrella colombiana Shakira fue elegida para ser la atracción de mayo en el tradicional espectáculo en la playa de Copacabana, afirmó el miércoles el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, en una publicación en sus redes sociales.

Será la tercera mujer en actuar en los tres años de existencia del evento Celebration May (Mayo de Celebración), conocido como Todo Mundo no Rio, que trae a una gran estrella internacional para un concierto en la emblemática playa carioca.

Antes actuaron en la playa de Copacabana las divas del pop Madonna y Lady Gaga, en 2024 y 2025, respectivamente.

El año pasado, Lady Gaga atrajo a más de 2 millones de personas a las playas de Copacabana.

En sus redes sociales, Paes publicó un video de Shakira en un concierto con la leyenda "confirmo".

El concierto de la estrella colombiana está previsto para el 2 de mayo. El evento en la playa de Copacabana se ha convertido en una atracción turística nacional e internacional de la ciudad. (Reporte de Rodrigo Viga Gaier; Editado en español por Javier Leira)