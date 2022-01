Shapovalov: "Es frustrante jugar contra Nadal y contra el juez"

"Es injusto lo mucho que Rafa se est√° saliendo con la suya"

MADRID, 25 Ene. 2022 (Europa Press) -

El tenista canadiense Denis Shapovalov, ha asegurado que es "frustrante" jugar contra el espa√Īol Rafa Nadal, con el que ha ca√≠do (6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3) en cuartos de final del Abierto de Australia, y contra el juez de silla, al que acusa de favorecer al balear, y ha afirmado que es "injusto lo mucho que Rafa se est√° saliendo con la suya".

"Creo que me expres√© mal cuando dije que era un corrupto o lo que sea que dije. Creo que es injusto lo mucho que Rafa se est√° saliendo con la suya", declar√≥ sobre el incidente ocurrido en pista tras el cuarto set, cuando el espa√Īol solicit√≥ un 'toilet break'. "Tiene que haber algunos l√≠mites, algunas reglas establecidas. Es muy frustrante como jugador, sientes que no juegas solo contra el jugador, sino tambi√©n contra los √°rbitros. Est√°s jugando contra mucho m√°s", prosigui√≥.

Shapovalov, inquieto, inst√≥ al juez de silla del partido, Carlos Bernardes, a llamar a Nadal al considerar que ya se le hab√≠a agotado el tiempo. Ante la negativa del brasile√Īo, el norteamericano estall√≥. "Sois todos unos corruptos", acus√≥.

"Estoy completamente listo para jugar y veo que el reloj marca tres, dos, uno, haciendo 'clic' en cero, y miro al árbitro, y obviamente le tengo que decir algo. Llevaba listo para jugar un minuto y medio, y me dice que no le va a sancionar por incumplimiento del reglamento porque yo no estoy listo para jugar. Para mí, es una gran broma que alguien diga eso", explicó Shapovalov.

"Despu√©s del cuarto set, el tipo se va, y por lo mismo el a√Īo pasado no se me permiti√≥ tomar un descanso para ir al ba√Īo cuando ped√≠ un examen m√©dico", rememor√≥. "Ya hab√≠a tenido dos tiempos de atenci√≥n m√©dica. Estaba siendo evaluado m√©dicamente, eso es lo que dijo el √°rbitro despu√©s del cuarto set, y despu√©s de eso el tipo va y se toma un descanso para ir al ba√Īo. ¬ŅD√≥nde est√° la l√≠nea? Y aclaro que respeto todo lo que ha hecho Rafa y creo que es un jugador incre√≠ble", continu√≥.

En este sentido, asegur√≥ que es "s√ļper frustrante" enfrentarse a esta situaci√≥n, antes de ser tajante cuando se le pregunt√≥ si Nadal recibe un trato preferencial. "Por supuesto, cien por cien. En todos los otros partidos que he jugado, el ritmo ha sido muy r√°pido porque los √°rbitros han estado pendientes del reloj despu√©s de cada punto", expres√≥.

"Este, despu√©s de los dos primeros sets, se prolong√≥ mucho despu√©s de cada punto. Como dije, por la misma raz√≥n no se me permiti√≥ ir al ba√Īo el a√Īo pasado en el Abierto de Australia porque hab√≠a pedido atenci√≥n m√©dica. No estoy discutiendo el hecho de que haya solicitado atenci√≥n m√©dica, pero ¬Ņc√≥mo puedes ser evaluado m√©dicamente y tener un descanso para ir al ba√Īo en el mismo descanso y causar tanto retraso en el juego?", se pregunt√≥.